Мэрия Челябинска отказала в митинге памяти жертв политических репрессий

Администрация Челябинска не согласовала проведение акции «Возвращение имен» памяти жертв политических репрессий, которую планировалось провести 29 октября в центре города. Об этом сообщает организатор митинга, председатель Челябинского регионального отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков в своем telegram-канале.

Митинг с числом участников до 100 человек планировалось провести на перекрестке проспекта Ленина и Свердловского, на площадке, прилегающей к скверу «Алое поле». В отказе мэрии говориться, что это место уже занято «по ранее поданному инициативной группой граждан уведомлению для проведения иного мероприятия». «Заявленное количество участников по ранее поданному уведомлению является уже максимально возможным. Совместное проведение мероприятий невозможно по причине превышения предельной заполняемости места»,– говорится в отказе, подписанном вице-мэром Челябинска по социальному развитию Сергеем Авдеевым.

Также замглавы указывает, что в городе имеется только две площадки для проведения подобных мероприятий – парковка у ледовой арены «Трактор» в Курчатовском районе и танцевальная площадка в парке имени Тищенко в Металлургическом районе. Однако эти места тоже занятны 29 октября.

Гражданская акция памяти жертв политических репрессий «Возвращение имен» была организована в 2007 году правозащитным центром «Мемориал» (признан в России иностранным агентом и ликвидирован по решению суда). Ежегодно в российских городах 29 или 30 октября в День политзаключенных, участники акции зачитывали имена репрессированных.