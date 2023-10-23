НРА оценило комиссионные потери банков от цифрового рубля в 45–95 млрд рублей

Внедрение цифрового рубля может повлиять на прибыльность банков в долгосрочной перспективе, следует из обзора Национального рейтингового агентства (НРА). По мнению автора обзора управляющего директора агентства Сергея Гущина, начиная с 2027 года максимальные потери банковской системы от внедрения цифрового рубля могут составить 45–95 млрд руб. комиссионных доходов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Согласно обзору НРА, который приводят «Ведомости», после внедрения цифрового рубля прибыльность банков снизится, поскольку кредитные организации лишатся комиссионных доходов от обработки карточных платежей. При этом средняя стоимость привлечения ликвидности вырастет.

Максимальные потери банковской системы от внедрения третьей формы нацвалюты, по оценке Сергея Гущина, могут составить от 45 млрд до 95 млрд руб. комиссионных доходов или около 8–10% совокупной чистой прибыли банков. Такой прогноз господин Гущин составил на основе консолидированного финансового результата банков на конец сентября и уровня проникновения цифрового рубля в 8–10%.

В то же время из обзора следует, что постепенно потери банков могут быть компенсированы доходами от продажи новых продуктов, в том числе основанных на смарт-контрактах и кэшбэках от розничных продавцов. Кроме того, новые технологии позволят лидерам среди российских банков не только не потерять, а нарастить комиссионные расходы, отмечает Сергей Гущин.

Работу над созданием цифрового рубля Банк России начал в 2021 году. Основные положения закона, закрепляющего правовые нормы введения третьей формы нацвалюты, вступили в силу с 1 августа 2023 года. В том же месяце началось пилотирование цифрового рубля на реальных операциях для физических и юридических лиц. До 2025 года операции будут проходить в тестовом режиме.

Пока к специальной платформе Банка России подключены только 13 кредитных организаций. Глава регулятора Эльвира Набиуллина отмечала, что использование цифрового рубля будет добровольным.

Подробнее о том, как банки оценивают затраты на внедрение новой формы нацвалюты,— в материале «Ъ FM» «Цифровой рубль обходится в копеечку».

Милена Костерева