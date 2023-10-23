У предприятий Кубани вырос интерес к китайскими комплектующими для транспорта

Запчастями для техники из КНР чаще всего интересуются в Центральном, Приволжском, Уральском, Сибирском и Южном федеральных округах. На юге страны китайские комплектующие для транспорта больше всего востребованы у коммерческих предприятий из Краснодарского края, Ростовской области и Волгоградской области, говорится в исследовании Tender.pro.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

Аналитики выяснили, что с сентября прошлого года по сентябрь текущего комплектующие для автомобильного транспорта в среднем подорожали на 29%. На некоторые позиции рост цен составил до 75%. Больше всего подорожали расходные комплектующие: фильтры (в среднем на 47%), свечи (69%), шины (60%) и масла (75%).

За год упал спрос на запчасти для грузовиков. На 26,3% реже предприниматели стали интересоваться комплектующими для техники MAN, ISUZU (26%), Scania (16,1%), Iveco (15,9%), Volvo (10,8%), DAF (8,6%).

Китайские аналоги транспорта стали более интересны бизнесу. Сразу на 69,9% вырос спрос на запчасти для техники Shacman (Shaanxi), HOWO (44,6%), Foton (3,9%).

По словам исполнительного директора ООО «ТендерПро» Ильдара Мухамедиева, бизнес стал искать возможности сэкономить не в ущерб качеству. Это, в частности, касается и закупки автозапчастей. Коммерческие предприятия стали чаще прибегать к использованию публичной процедуры допуска к аукционам, в рамках которой поставщики могут в присутствии других контрагентов презентовать преимущества своего предложения и высказываться о предложениях конкурентов. Такой формат, по утверждению господина Мухамедиева, позволяет силами других игроков рынка отсеять тех, кто был замечен в поставках контрафактных запчастей вперемешку с оригинальными.

«Кроме того, добиться более выгодных условий закупки бизнесу помогает отображение рейтинга предложений на электронных торговых площадках. Эта настройка позволяет поставщикам запчастей сопоставлять собственное коммерческое предложение с конкурирующими по нескольким параметрам. Например, цене, условиям оплаты, скорости поставки. В случае, если коммерческие условия уступают другим контрагентам, он может их улучшить, чтобы выиграть в тендере», – рассказал Ильдар Мухамедиев.

Вячеслав Рыжков

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