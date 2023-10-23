Свердловские власти объявили о завершении пожароопасного сезона
В Свердловской области 23 октября завершился пожароопасный сезон. Соответствующий приказ подписал министр природных ресурсов и экологии региона Денис Мамонтов. Об этом сообщили в областном департаменте информационной политики.
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
«Сотрудники лесничеств и лесных парков и заповедников начинают подводить итоги прошедшего пожароопасного периода. "Уральская авиабаза" переходит на межсезонный режим работы, обеспечивает техническое обслуживание, необходимый ремонт и консервацию лесопожарной техники и средств пожаротушения»,— рассказал Денис Мамонтов.
Напомним, особый противопожарный режим в Свердловской области был отменен с 15 сентября. На территории региона он был объявлен с 15 апреля, а в Екатеринбурге — с 8 апреля. С апреля свердловчанам было запрещено разведение открытого огня. Уже тогда в лесах области начали бушевать лесные пожары, из-за которых пострадали несколько поселков.
В лесах региона и некоторых муниципалитетах вводили режим ЧС. В Екатеринбурге противопожарный режим был отменен с 15 августа. При этом на территории области он действовал до указания губернатора Евгения Куйвашева.