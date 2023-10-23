Кубань потеряла четыре позиции в топе регионов по экономическому потенциалу

Краснодарский край занял 13-е место в рейтинге регионов по экономическому потенциалу. Это на четыре позиции ниже, чем в первом полугодии 2023 года, сообщают «Известия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

Первое место заняла Москва. В топ регионов также вошли Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. В топ-5 также попали Санкт-Петербург и Московская область.

Аутсайдером стала Астраханская область. Последние позиции в топ-35 у Чукотского АО и Хабаровского края.

Рейтинг подготовил Фонд развития гражданского общества по данным Росстата и ФНС. Его рассчитывают по уплаченному НДС, уровню заработной платы в регионе и другим параметрам.

Татьяна Ручкина

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