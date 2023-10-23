Правительство РФ выделит еще 800 млн руб. на реконструкцию региональных театров

Правительство выделило дополнительные 836,5 млн руб. на реконструкцию и капитальный ремонт детских региональных театров в 2023 и 2024 годах. Соответствующее распоряжение о перераспределении средств подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Более 198 млн пойдет на завершение ремонта Волгоградского театра кукол, что позволит завершить работы до конца 2023 года, передает пресс-служба правительства. В этом году также будут направлены средства для ремонта Томского областного театра.

В 2024 году 630 млн руб. будут распределены для ремонта ТЮЗов в Саратовской, Калужской, Оренбургской, Рязанской, Самарской областях, республиках Марий Эл, Тыва и Бурятия, а также в Забайкальском крае.

Работы ведутся в рамках национального проекта «Культура». Ремонт театров, по мнению правительства, увеличит их посещаемость и повысит туристическую привлекательность регионов. Всего в 2023 году на модернизацию культурных объектов правительство заложило 1,3 млрд руб., в 2024 году — почти 2 млрд руб.

Александра Горошилова