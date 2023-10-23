Новосибирская область заняла 16 место в рейтинге научно-технологического развития

Среди регионов по развитию науки и технологий Новосибирская область в 2022 году заняла 16 мест, улучшив свои показатели (в 2021 году – 17 место), следует из данных «РИА-рейтинг». Также улучшила свои показатели Омская область, поднявшись с 18 на 17 место.

Томская область среди регионов Сибири в рейтинге единственная входит в топ-15, занимая 13 место (также, как и в 20021 году).

Красноярский край за год ухудшил свои показатели, снизившись с 20 на 22 место, Алтайский край спустился с 42 на 54 место, Кузбасс – с 52 на 56 место, Тыва – с 75 на 78 место, Хакасия – с 83 на 84 место.

Лидируют в рейтинге среди всех регионов России Москва (1 место), Санкт-Петербург (2 место) и Республика Татарстан (3 место). Все они возглавляли топ и в 2021 году.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Оксана Павлова