Премьер Японии пообещал сохранить курс на заключение мирного договора с РФ

Правительство Японии сохранит курс на заключение мирного договора с Россией и решение имеющихся территориальных проблем, заявил японский премьер-министр Фумио Кисида. Он поднял эту тему в ходе выступления с программной речью на пленарном заседании нижней палаты парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kyodo News / AP Фото: Kyodo News / AP

«Японско-российские отношения находится в тяжелом состоянии, однако мы продолжим политику, направленную на решение территориальной проблемы и подписание мирного договора»,— пообещал господин Кисида. Как уточняет ТАСС, во всей его речи это было единственное упоминание взаимоотношений Японии с РФ.

После присоединения властей Японии к антироссийским санкциям, РФ в марте 2022 года отказалась от ведения переговоров о статусе Курильских островов и о заключении мирного договора, а также отменила безвизовый режим для японцев на Курилах. В прошлом году Япония также впервые с 2003-го обозначила Южные Курилы как «незаконно оккупированные». В октябре СМИ писали, что Япония не согласовала с Россией вылов рыбы у юга Курил.

Лаура Кеффер