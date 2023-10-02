NHK: Япония не согласовала с Россией вылов рыбы у юга Курил

Японские рыбаки не смогли в этом сезоне начать промысел скумбрии у южных Курильских островов. Это произошло из-за того, что Япония не смогла согласовать вылов этой рыбы с российской стороной, сообщает телеканал NHK. В японском министерстве рыболовства заявили, что Россия «не проявила никакого желания возобновить переговоры».

В соответствии с двусторонним соглашением, страны проводят ежегодные переговоры по безопасному рыболовству в этом районе. РФ в январе уведомила Японию, что не будет проводить переговоры в этом году. Из-за этого сезон ловли скумбрии в районе острова Кунашир, который обычно начинается 16 сентября, задерживается. Рыбаки на востоке Хоккайдо также не смогут начать работу. Аналогичная проблема грозит рыбакам, ловящим осьминогов в районе островов Хабомаи. Сезон ловли осьминогов обычно начинается 16 октября.

Япония оспаривает суверенитет России над островами Южной Курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи). Под контроль России они попали после Второй мировой войны.

После того как японские власти присоединились к антироссийским санкциям, РФ в марте 2022 года отказалась от ведения переговоров о статусе Курильских островов и о заключении мирного договора, а также отменила безвизовый режим для японцев на Курилах. В прошлом году Япония впервые с 2003-го обозначила Южные Курилы как «незаконно оккупированные».

Лаура Кеффер