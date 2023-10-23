Заем затерялся в порошке

Как стало известно “Ъ”, завершено расследование уголовного дела в отношении учредителя и гендиректора ООО «Куранты» Игоря Турунтаева, материалы направлены в суд. После введения в 2014 году в отношении России экономических санкций его фирма стала участником одного из первых проектов по созданию импортозамещающих производств. Как говорится в материалах расследования, предполагалось, что на полученный из бюджета на льготных условиях заем в размере 280 млн руб. господин Турунтаев наладит выпуск порошковых композиций — фидстоков, используемых в том числе в авиакосмической промышленности и производстве стрелкового оружия. Однако ни одного изделия «Курантами» так и не было выпущено, а полученные деньги оказались в Прибалтике на счетах подконтрольных господину Турунтаеву юридических и физических лиц.

По данным “Ъ”, уголовное дело по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), фигурантом которого стал 63-летний Игорь Турунтаев, столичная полиция возбудила 26 мая 2022 года по заявлению представителей Фонда развития промышленности (ФРП). Из материалов дела следует, что в 2014 году, после того как в отношении РФ были введены экономические санкции, Российский фонд технологического развития (в 2015 году переименован в ФРП) начал поиск и отбор проектов, нацеленных на производство уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок.

К середине мая 2015 года из более чем полумиллиона заявок от промышленных компаний из разных регионов России в шорт-листе остались всего десять. В общей сложности на реализацию проектов по созданию импортозамещающих производств экспертный совет фонда выдал им льготные займы на сумму более 3,2 млрд руб. Одной из этих фирм было и столичное ООО «Куранты» (в январе 2022 года признано банкротом), основным видом деятельности которого заявлено производство частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов.

3 июля 2015 года на счет ООО «Куранты» от ФРП поступили 280 млн под 5% годовых сроком на пять лет. На эти средства выпускник МВТУ имени Н. Э. Баумана Турунтаев обязался организовать в подмосковной Дубне производство фидстоков с повышенными физико-механическими свойствами, а также металлических и керамических изделий сложной формы на их основе для нужд машиностроения и авиакосмической промышленности. Особенно актуально строительство подобного отечественного предприятия выглядело на фоне того, что эти материалы также используются в производстве стрелкового оружия, а большинство иностранных производителей фидстоков отказались поставлять их в Россию. В качестве организации, которая должна была производить научные исследования и разработки, по данным следствия, значилось подконтрольное «Курантам» ООО «НПЦ "Технологии инжекционного литья МГТУ имени Н. Э. Баумана"», гендиректором которого является сын господина Турунтаева.

Первую промышленную партию продукции ООО «Куранты» должно было отгрузить потребителям к 2018 году. Однако фидстоки от этого производителя отечественные предприятия так и не получили. Вместо этого, как полагают в ГСУ ГУ МВД России по Москве, Игорь Турунтаев и его неустановленные сообщники, «вводя в заблуждение сотрудников ФРП, под видом финансирования выполнения работ по проекту» выводили полученные из бюджета средства через фирму супруги господина Турунтаева на счета нерезидентов, зарегистрированных в Прибалтике.

В январе 2018 года, когда в ФРП поняли, что фидстоков от «Курантов» не дождаться, на счете этой компании осталось всего 11,5 млн руб., которые и были списаны фондом в «счет досрочного истребования задолженности по договору целевого займа».

Отметим также, что в декабре 2018 года арбитражный суд Москвы признал господина Турунтаева банкротом и ввел процедуру реализации его имущества. Впрочем, сбыть на публичных торгах участки земли в Тверской области стоимостью от 1350 руб. за 1 га до 487 тыс. руб. за 173 га, которые господин Турунтаев внес в качестве залога при получении займа, не удалось. Помимо возможной неликвидности этого актива, препятствием для продажи являлся и тот факт, что владел Игорь Турунтаев лишь его половиной. Другая часть принадлежала его компаньону. При этом, как установило следствие, в ФРП обвиняемый представил заведомо ложные сведения о том, что принадлежащие ему земли стоят порядка 320 млн руб.

После завершения расследования материалы этого уголовного дела прокуратура направила на рассмотрение в Басманный райсуд Москвы. Однако судья Наталья Дударь в ходе предварительных слушаний пришла к выводу, что деньги со счета ООО «Куранты» списывались в отделении Сбербанка на территории, подсудной Таганскому райсуду, куда в итоге и было переадресовано уголовное дело Игоря Турунтаева. Сам обвиняемый, который после задержания в октябре прошлого года якобы полностью признал свою вину, с самого начала расследования находится под подпиской о невыезде.

Олег Рубникович