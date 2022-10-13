Импорторасхищение

Как стало известно “Ъ”, в Москве по обвинению в мошенничестве задержан учредитель и гендиректор ООО «Куранты» Игорь Турунтаев. После введения в 2014 году в отношении России экономических санкций его фирма попала в первую десятку импортозамещающих проектов, которой был выдан заем на льготных условиях. Однако все 280 млн руб., полученные из бюджета на выпуск порошковых композиций (фидстоков), используемых в том числе в авиакосмической промышленности и производстве стрелкового оружия, оказались выведены в Прибалтику и похищены.

62-летний учредитель и гендиректор ООО «Куранты» Игорь Турунтаев был задержан сотрудниками ФСБ и ГУЭБиПК МВД в рамках расследуемого столичной полицией уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). На днях сотрудники правоохранительных органов провели в Москве и Подмосковье серию обысков у предполагаемых организаторов хищения бюджетных средств. По итогам мероприятий пока достоверно установлена причастность к махинациям только господина Турунтаева. По данным “Ъ”, на первом же допросе он признал свою вину в хищении денег и выразил готовность сотрудничать со следствием. Учитывая эти обстоятельства, ГСУ ГУ МВД России по Москве не стало ходатайствовать о его аресте, ограничившись подпиской о невыезде.

Из материалов дела следует, что в 2014 году, после того как в отношении России были введены экономические санкции, Российский фонд технологического развития (в 2015 году переименован в ФРП) приступил к поиску и отбору проектов, нацеленных на производство уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок.

На официальном сайте самого ФРП говорится, что к середине мая 2015 года было рассмотрено более 550 заявок от промышленных компаний из разных регионов России, из которых 464 были отклонены, а 67 отправлены на доработку. Наиболее проработанные проекты вошли в шорт-лист из 27 заявок.

В итоге десяти из них на реализацию проектов по созданию импортозамещающих производств экспертный совет фонда выдал льготные займы на сумму более 3,2 млрд руб. Одной из этих компаний оказалось и столичное ООО «Куранты» (в январе 2022 года признано банкротом), основным видом деятельности которого заявлено производство частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов. По данным следствия, в подмосковной Дубне выпускник МВТУ им. Н. Э. Баумана Турунтаев якобы собирался организовать производство фидстоков с повышенными физико-механическими свойствами, а также металлических и керамических изделий сложной формы на их основе для нужд машиностроения и авиакосмической промышленности. А в связи с тем, что эти материалы используются в производстве стрелкового оружия и большинство крупных международных производителей фидстоков отказались поставлять их в Россию, строительство отечественного предприятия выглядело особенно актуально. В качестве организации, которая должна была производить научные исследования и разработки, по данным следствия, значилось подконтрольное «Курантам» ООО «НПЦ "Технологии инжекционного литья МГТУ им. Н. Э. Баумана"», гендиректором которого является сын господина Турунтаева.

Стоит отметить, что на реализацию своего проекта Игорю Турунтаеву требовалось 377,4 млн руб. инвестиций. Однако фонд выделил ему только 280 млн под 5% годовых сроком на пять лет. В качестве обеспечения полученного займа бизнесмен предоставил ФРП документы о том, что владеет землями в Тверской области стоимостью порядка 320 млн руб.

Первую промышленную партию продукции ООО «Куранты» должно было произвести к 2018 году. Однако фидстоки от этого производителя отечественные предприятия так и не получили.

По версии правоохранителей, бюджетные деньги господин Турунтаев через фирму своей супруги вывел на счета нерезидентов, зарегистрированных в Прибалтике. В этом он также якобы уже признался, сообщив следствию, что являлся организатором преступления. Что же касается земель в Тверской области, то, как установило следствие, в ФРП Игорь Турунтаев предоставил заведомо ложные сведения об их стоимости.

Отметим, что еще в декабре 2018 года Арбитражный суд Москвы признал господина Турунтаева банкротом и ввел процедуру реализации его имущества. Однако сбыть на публичных торгах тысячи гектаров земли стоимостью от 1350 руб. за 1 га до 487 тыс. руб. за 173 га, до сих пор не удалось. Помимо вероятной неликвидности этого актива препятствием для продажи являлся и тот факт, что владел Игорь Турунтаев лишь его половиной. Другая часть принадлежала его компаньону.

Олег Рубникович