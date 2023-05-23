Операторы прорубают волокно в Азию

Дефицит зарубежного оборудования, снижение инвестиционной привлекательности отрасли фиксированной связи в сочетании с ее высокой капиталоемкостью создают угрозы постепенной деградации телеком-инфраструктуры РФ, считают участники рынка. Для стимулирования инвестиций операторы предлагают ввести налоговые льготы, а для развития отрасли — проложить новые магистральные линии связи, ориентированные на Восток. В текущих условиях оба предложения выглядят труднореализуемыми, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Магистральные сети связи российских операторов могут быть полностью загружены к 2026 году с учетом того, что ежегодный рост трафика в магистральных сетях составляет свыше 25%, следует из оценок, которые приводят участники рынка магистральной инфраструктуры связи в «Стратегии развития телеком-отрасли до 2035 года» (см. “Ъ” от 19 мая). Основная часть магистральных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) построена в 1995–2005 годах и уже загружена более чем на 75%.

Средний срок эксплуатации ВОЛС составляет около 20–25 лет, и в период до 2035 года предстоит замена магистральных сетей, при этом их работа организована на DWDM-оборудовании (технология высокоскоростных сетей связи) зарубежных производителей, ограничивших поставки в РФ, отмечается в документе. Но для перехода на отечественные решения придется полностью перестроить линии связи (см. “Ъ” от 20 февраля).

Суммарная протяженность ВОЛС в РФ — 1,3 млн км (магистральная и внутризоновая сеть по регионам), основной трафик сконцентрирован на европейском направлении (85%), и только 15% — на азиатском, отмечается в документе. В целом, следует из стратегии, усиливается отставание РФ в мировых рейтингах по скорости фиксированных сетей, доходы провайдеров стагнируют, а «недостаточная инвестиционная привлекательность отрасли в сочетании с высокой капиталоемкостью создают угрозы деградации телеком-инфраструктуры».

Распределение магистральных ВОЛС по операторам, % «Ростелеком» 38% МТС (МГТС) 20% «Вымпелком» 14% «ЭР-Телеком» 4% «МегаФон» 11% «ТрансТелеКом» 6% Региональные операторы 7% Источник: проект «Стратегии развития отрасли связи РФ на 2024–2035 годы».

Для решения проблем предлагается снизить ставки НДС для отрасли с 20% до 10%, а страховых взносов — с 22% до 7,6%, по аналогии с IT-компаниями, ввести повышающий коэффициент по расходам на амортизацию телеком-оборудования, дать льготы на доступ к электросетям.

Кроме того, для развития ВОЛС предлагается реализовать ряд проектов в формате государственно-частного партнерства с привлечением средств Фонда национального благосостояния для «разбалансировки трафика» в пользу дружественных стран. В их числе проекты магистральной сети Москва—Пекин (6,8 тыс. км), Москва—Дели (5,9 тыс. км), Транскаспийский транспортный маршрут (315 км), Мурманск—Владивосток (вдоль Северного морского пути, 12,6 тыс. км). В Минцифры уточнили, что эти меры — предложения рабочей группы по фиксированной связи: «Они требуют обсуждения и могут не войти в итоговый документ». В Минфине сообщили, что документ им пока не поступал.

Сеть вдоль Северного морского пути уже прокладывается в рамках проекта «Полярный экспресс», который с 2021 года реализует ГК «Управление перспективных технологий» (УПТ), ранее сообщалось, что он оценивается в $1 млрд, финансируется из госбюджета и должен быть завершен к 2026 году. Проект магистральной сети Москва—Пекин может быть частью проекта ТЕА Next «Транзит Европа — Азия», который с 2021 года реализует «Ростелеком», предполагает собеседник “Ъ” в отрасли. По словам другого источника “Ъ”, стройка должна идти при участии Китая, но списка партнеров, как и в проекте сети Москва—Дели, пока нет: «Совокупно эти проекты могут потребовать до $1 млрд».

В рамках Транскаспийского транспортного маршрута уже реализовывается совместный проект Казахстана, Азербайджана и Туркменистана TCFO (Trans-Caspian Fiber Optic). «В целом в Средней Азии сейчас появилось много проектов ВОЛС, а СВО заметно мотивировала участников строить сети в обход России»,— говорит источник “Ъ” на телеком-рынке.

Более 20% трафика между Китаем и Европой транспортируется через сеть «Транстелеком», заявили “Ъ” в компании: «Исходя из наших оценок строительство новых магистральных сетей по стратегически значимым маршрутам может стать трудновыполнимым с финансовой точки зрения. Если о наличии оборудования от различных вендоров можно говорить с достаточной долей оптимизма, то создание непосредственно самих кабельных систем может стать существенной нагрузкой».

Можно давать любые скидки, гранты и преференции, но тратить их будет не на что, поскольку нарастает дефицит оптоволокна, подтверждает главный редактор профильного Telegram-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин: «1,3 млн км ВОЛС — это около 20 млн км оптоволокна. Кризис 2022 года снизил производство ВОЛС в России на 77%. Выросла и цена на оптоволокно — на 11,6%, с 52 тыс. до 59 тыс. руб. за километр, с 2019 по 2022 год. Причем 6,8% из 11,6% пришлось именно на 2022 год».

Предложения операторов довести до реализации будет непросто, поскольку у оппонентов есть контраргументы, считает заместитель руководителя Центра компетенций НТИ на базе «Сколтеха» по технологиям беспроводной связи Александр Сиволобов: «Сейчас сокращение источников формирования госбюджета будет рассматриваться как несвоевременная идея». Он отмечает, что межгосударственные телеком-стройки имеют долгосрочный план окупаемости и возврата вложений: «В 2022 году уже появилось много проектов магистральных сетей вдоль восточных и южных границ России, но без пролегания через ее территорию. Это вписывается в стратегии западных стран по созданию альтернативных маршрутов транзита трафика в азиатский регион».

Юлия Тишина, Тимофей Корнев