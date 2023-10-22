Палестина раскачивает Индию

Посол Палестины в Индии призвал премьера страны Нарендру Моди оказать давление на Израиль с целью получить от него согласие на доставку гуманитарной помощи в Газу. Этому предшествовал телефонный разговор господина Моди с президентом Палестины Махмудом Аббасом, в ходе которого индийский лидер выступил за возобновление переговоров о создании палестинского государства. Власти Индии пытаются успокоить страсти после своих первых заявлений о нападении «Хамаса» на Израиль, которые многие расценили как произраильские. В то время как индийские мусульмане выступают против действий Израиля, радикальные организации индусского большинства их поддерживают и ищут повод для атаки на мусульман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полицейские задерживают в Дели участников демонстрации в поддержку Палестины, организованной студенческими и левыми политическими организациями

Фото: Anushree Fadnavis, Reuters Полицейские задерживают в Дели участников демонстрации в поддержку Палестины, организованной студенческими и левыми политическими организациями

Фото: Anushree Fadnavis, Reuters

К решению проблемы доставки гуманитарной помощи в Газу должна подключиться Индия. Об этом в конце прошлой недели в интервью «РИА Новости» заявил посол Палестины в Индии Аднан Абу Альхайя. «Я думаю, что теперь у Индии есть шанс оказать давление на израильтян. По крайней мере, открыть границу, чтобы люди могли отправлять все эти необходимые вещи. Я призываю премьер-министра Моди сделать что-нибудь. Я думаю, что это хороший шанс. И я уверен, что он окажет реальное давление»,— заявил палестинский посол в Дели.

Оказание гуманитарной помощи Палестине стало одним из вопросов, которые индийский премьер Нарендра Моди обсудил в телефонном разговоре с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

Выразив палестинскому лидеру соболезнования в связи с гибелью мирных жителей в больнице Аль-Ахли в секторе Газа, Нарендра Моди также осудил акты терроризма и насилия, ведущие к ухудшению ситуации с безопасностью в регионе.

«Жертвы среди гражданских лиц в результате продолжающегося конфликта являются предметом серьезной и непрекращающейся обеспокоенности. Причастные к обстрелу больницы Аль-Ахли должны быть привлечены к ответственности»,— отметил индийский премьер. По его словам, он также «подтвердил давнюю позицию Индии по израильско-палестинскому вопросу».

Ранее официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи заявил, что Дели выступает за прямые переговоры между Израилем и Палестиной для долгосрочного урегулирования на основе принципа двух государств и призывает к строгому соблюдению международного гуманитарного права. Кроме того, Ариндам Багчи напомнил, что Индия на протяжении многих лет оказывает поддержку Палестине, внося свой вклад в Ближневосточное агентство ООН. В 2018 году годовой взнос Индии в бюджет агентства был увеличен до $5 млн, он останется таким в течение следующих двух лет.

Жесты в сторону палестинского руководства и демонстрация готовности оказать гуманитарную помощь уравновесили первоначальные заявления индийской стороны, которые были сделаны сразу после совершенного 7 октября нападения на Израиль боевиков «Хамаса» и были восприняты многими в Индии как «произраильские».

Реагируя на атаку, которой подверглось еврейское государство, Нарендра Моди вначале написал твит, получивший 27 млн просмотров, отметив, что «Индия твердо стоит вместе с Израилем», а затем еще и позвонил израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху, выразив ему полную поддержку. «Мы рассматриваем это нападение "Хамаса" как террористическую атаку. Существует глобальная миссия бороться с угрозой терроризма во всех его формах и проявлениях»,— прокомментировал эскалацию в Газе официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи.

В свою очередь, посол Израиля в Дели Наор Гилон в интервью индийскому телеканалу NDTV призвал отделить «Хамас» от Палестины и не рассматривать возможность каких-либо переговоров с палестинскими радикалами. «Мы признаем палестинскую власть с президентом Махмудом Аббасом. Но это не имеет никакого отношения к Газе»,— отметил дипломат. Отвечая на вопрос, есть ли дипломатическое решение конфликта в Газе, посол Гилон заметил: «Я не думаю, что это возможно». «Когда речь идет о террористической организации "Хамас", то единственное решение заключается в том, чтобы они не могли осуществлять свои ужасные атаки. Мы продолжим преследовать их и уничтожать. Мы не видим другого решения»,— отметил глава израильской дипмиссии в Дели.

В то время как индийские мусульмане стали проводить акции в поддержку Палестины, оказавшиеся, впрочем, не столь массовыми, как в странах исламского мира, представляющие индусское большинство религиозные деятели, лидеры общественного мнения и активисты индийских праворадикальных организаций вышли на улицы с израильскими флагами.

На митингах в поддержку еврейского государства, оказавшихся намного более массовыми, зазвучали призывы присоединиться к Израилю и воевать вместе с ним за «общее дело». «Израиль стал такой же жертвой исламистской джихадистской, террористической идеологии, как и Индия. Израиль ведет эту войну от имени всех нас»,— заявил в эфире телеканала «Аль-Джазира», выразив распространенное мнение, популярный индийский телеведущий канала Republic TV Арнаб Госвами.

В то время как соцсети страны наводнили материалы о «зверствах мусульман» против еврейского государства, в ведущих индийских СМИ разворачивается информационная война между сторонниками и противниками двух сторон противостояния в Газе.

Громкий скандал разразился в конце прошлой недели в эфире политической передачи Nation Tonight на телеканале Times Now. Эксперт из Израиля Фредерик Ландау обвинил ведущую Шрею Дхундиал в том, что она пришла на ток-шоу в сари цветов флага Палестины. «Я вижу, что вы специально одеты в черно-красно-зеленые цвета. А я специально одет в бело-голубые цвета, которые будут всегда преобладать. Как можно вести интервью с евреем, специально одевшись в цвета его заклятого врага?» — негодовал Фредерик Ландау. В ответ ведущая заявила, что это сари досталось ей по наследству от ее бабушки. «Если бы она была жива, ей было бы 105 лет. Она не знала о конфликте Израиля и "Хамаса", и цвета моего сари не означают поддержку какой-либо из сторон»,— настаивала Шрея Дхундиал. Однако это разъяснение не помешало господину Ландау посоветовать телеведущей оставить свое сари цвета флага Палестины для других мероприятий и не появляться в нем на экране.

В ситуации, когда конфликт в Газе грозит раскачать почти полуторамиллиардную Индию, в которой проживает 200-миллионная мусульманская община, власти страны вынуждены балансировать, чтобы не нарушить гражданский мир.

Отвечая на вопрос, намерена ли Индия поставлять оружие и боеприпасы Израилю после начала эскалации в Газе, официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи был краток: «Я не располагаю информацией о каких-либо подобных запросах или о том, что мы делаем что-то подобное».

Отношения Индии и Израиля, которые возникли как независимые государства практически одновременно, знали взлеты и падения и претерпели радикальную трансформацию в своей истории. В первые годы после создания индийского независимого государства Дели выступал ярым противником Израиля, оказывая всемерную поддержку Организации освобождения Палестины и ее лидеру Ясиру Арафату. В 1949 году Индия голосовала против предоставления Израилю членства в ООН, и отношения между двумя странами были полностью нормализованы только в 1992 году.

Однако в период правления премьера Моди в отношениях двух стран наступил медовый месяц. Стержнем этих связей стало оборонное сотрудничество. Израиль остается одним из ведущих партнеров Индии в области ВТС, занимая третью строчку среди поставщиков оружия Дели после России и США.

Сергей Строкань