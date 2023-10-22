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Коммерсантъ FM
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Двенадцатый тур

«Оренбург»—«Факел» 1:2

Воробьев, 76 — Альшин, 35; Моцпан, 90+2. Незабитый пенальти: Моцпан, 90+2

«Рубин»—ЦСКА 0:0

«Локомотив»—«Динамо» 0:0

«Балтика»—«Краснодар» 2:2

Кузьмин, 23; Энрикес, 46 — Кордоба, 17; Сперцян, 61 (пен.)

«Урал»—«Сочи» 1:4

Егорычев, 38 — Кравцов, 15; Бурмистров, 17; Крамарич, 34; Игнатьев, 88 (пен.)

«Спартак»—«Пари Нижний Новгород» 2:0

Пруцев, 41; Мартинес-Перейра, 90+7. Удаление: Гоцук («Нижний Новгород»), 90+1 (2 ж.к.)

«Зенит»—«Крылья Советов» 3:1

Вендел, 53, 81; Мостовой, 90+6 — Ежов, 90+8

«Ростов»—«Ахмат» ХХХ

Голенков, 34; Осипенко, 41 (пен.)

Турнирная таблица

В Н П М О

1. «Краснодар» 8 4 0 21:7 28

2. «Зенит» 7 2 3 25:12 23

3. «Крылья Советов» 6 3 3 26:17 21

4. «Спартак» 6 2 4 18:18 20

5. «Локомотив» 5 5 2 18:16 20

6. «Динамо» 4 6 2 17:15 18

7. ЦСКА 4 6 2 22:17 18

8. «Нижний Новгород» 5 2 5 11:11 17

9. «Урал» 4 4 4 13:18 16

10. «Рубин» 3 4 5 11:20 13

11. «Ахмат» 3 3 5 12:12 12

12. «Факел» 3 3 6 9:15 12

13. «Балтика» 3 2 7 12:18 11

14. «Оренбург» 3 2 7 14:20 11

15. «Ростов» 2 4 5 17:24 10

16. «Сочи» 3 0 9 13:19 9

  • Газета «Коммерсантъ» №197/П от 23.10.2023, стр. 12

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