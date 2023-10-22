Двенадцатый тур
«Оренбург»—«Факел» 1:2
Воробьев, 76 — Альшин, 35; Моцпан, 90+2. Незабитый пенальти: Моцпан, 90+2
«Рубин»—ЦСКА 0:0
«Локомотив»—«Динамо» 0:0
«Балтика»—«Краснодар» 2:2
Кузьмин, 23; Энрикес, 46 — Кордоба, 17; Сперцян, 61 (пен.)
«Урал»—«Сочи» 1:4
Егорычев, 38 — Кравцов, 15; Бурмистров, 17; Крамарич, 34; Игнатьев, 88 (пен.)
«Спартак»—«Пари Нижний Новгород» 2:0
Пруцев, 41; Мартинес-Перейра, 90+7. Удаление: Гоцук («Нижний Новгород»), 90+1 (2 ж.к.)
«Зенит»—«Крылья Советов» 3:1
Вендел, 53, 81; Мостовой, 90+6 — Ежов, 90+8
«Ростов»—«Ахмат» ХХХ
Голенков, 34; Осипенко, 41 (пен.)
Турнирная таблица
В Н П М О
1. «Краснодар» 8 4 0 21:7 28
2. «Зенит» 7 2 3 25:12 23
3. «Крылья Советов» 6 3 3 26:17 21
4. «Спартак» 6 2 4 18:18 20
5. «Локомотив» 5 5 2 18:16 20
6. «Динамо» 4 6 2 17:15 18
7. ЦСКА 4 6 2 22:17 18
8. «Нижний Новгород» 5 2 5 11:11 17
9. «Урал» 4 4 4 13:18 16
10. «Рубин» 3 4 5 11:20 13
11. «Ахмат» 3 3 5 12:12 12
12. «Факел» 3 3 6 9:15 12
13. «Балтика» 3 2 7 12:18 11
14. «Оренбург» 3 2 7 14:20 11
15. «Ростов» 2 4 5 17:24 10
16. «Сочи» 3 0 9 13:19 9