Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бойца ММА задержали по статье об оправдании терроризма

В Москве задержали 31-летнего мужчину по статье об оправдании терроризма. Об этом сообщила старший помощник руководителя московского главка Следственного комитета России Юлия Иванова. По данным источника «РИА Новости», речь идет о бойце ММА Ильясе Якубове.

В июле Ильяс Якубов опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстрмистской и запрещенной) видео, где он тренируется под монолог боевика Шамиля Басаева, который в 1995 году захватил больницу в Буденовске, а в 2004 году школу в Беслане, где погибли 186 детей.

«Расследуется уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления… "публичное оправдание террористической деятельности, совершенное с использованием интернета"»,— сообщила представительница СКР (цитата по «РИА Новости»).

По данным следствия, задержанный записал видео, оправдывающее терроризм, и опубликовал его в запрещенной в России соцсети. Его объявили в федеральный розыск, а сегодня задержан и доставлен в подразделение столичного управления Следственного комитета. Следствие будет ходатайствовать перед Чертановским судом об аресте.

По данным Mash, Ильяс Якубов был одним из инициаторов массовой драки в ТЦ «Ривьера» в районе станции МЦК «Автозаводская» на юге Москвы.

Накануне Ильяс Якубов в Абу-Даби на UFC-294, куда приехал поддержать Хамзата Чимаева, устроил потасовку с Торнике Токогазом Сванидзе, который до этого одержал победу нокаутом в бое с Джахаром Воином Ауха Мажидовым.

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...