Бойца ММА задержали по статье об оправдании терроризма

В Москве задержали 31-летнего мужчину по статье об оправдании терроризма. Об этом сообщила старший помощник руководителя московского главка Следственного комитета России Юлия Иванова. По данным источника «РИА Новости», речь идет о бойце ММА Ильясе Якубове.

В июле Ильяс Якубов опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстрмистской и запрещенной) видео, где он тренируется под монолог боевика Шамиля Басаева, который в 1995 году захватил больницу в Буденовске, а в 2004 году школу в Беслане, где погибли 186 детей.

«Расследуется уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления… "публичное оправдание террористической деятельности, совершенное с использованием интернета"»,— сообщила представительница СКР (цитата по «РИА Новости»).

По данным следствия, задержанный записал видео, оправдывающее терроризм, и опубликовал его в запрещенной в России соцсети. Его объявили в федеральный розыск, а сегодня задержан и доставлен в подразделение столичного управления Следственного комитета. Следствие будет ходатайствовать перед Чертановским судом об аресте.

По данным Mash, Ильяс Якубов был одним из инициаторов массовой драки в ТЦ «Ривьера» в районе станции МЦК «Автозаводская» на юге Москвы.

Накануне Ильяс Якубов в Абу-Даби на UFC-294, куда приехал поддержать Хамзата Чимаева, устроил потасовку с Торнике Токогазом Сванидзе, который до этого одержал победу нокаутом в бое с Джахаром Воином Ауха Мажидовым.

Анастасия Ларина