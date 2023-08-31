В московском ТЦ «Ривьера» подрались фанаты бойцовской лиги «Наше дело»

В ТЦ «Ривьера» в районе станции МЦК «Автозаводская» на юге Москвы произошла массовая драка, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. В драке участвовали спортсмены бойцовской лиги «Наше дело», проводившие пресс-конференцию, и присутствовавшие на ней зрители.

Массовую драку на эскалаторе засняли прохожие. На записи видно, как 20 человек дерутся возле эскалатора в торговом центре, еще примерно 30 человек наблюдают за конфликтом со стороны.

Пресс-служба лиги «Наше дело» во «ВКонтакте» сообщила, что драку устроила «команда Шовхала Чурчаева». Как отмечает Mash, он угрожал убийством иранскому спортсмену Мохаммаду Хейбати. Представители лиги заявили, что они «категорически осуждают» такое поведение.

По данным Mash, еще одним инициатором конфликта был Ильяс Якубов. По данным медиапроекта, он выкладывал видео с тренировок под монолог Шамиля Басаева. В связи с этим Следственный комитет России намерен проверить спортсмена на предмет публичных призывов к экстремистской деятельности.

На сайте бойцовской лиги «Наше дело» сказано, что организация проводит бои профессиональных спортсменов, а также бои с участием публичных личностей — блогеров, артистов, рэперов и телеведущих.

Анастасия Ларина