Биткойн растет на всем подряд

На прошедших выходных курс биткойна обновил максимум с августа, превысив $30 тыс. Этому способствовал ряд факторов: фиктивная новость об одобрении биткойн-ETF в США, реальный отказ SEC от исковых требований к Ripple, геополитика. Аналитики допускают рост биткойна до $70 тыс. в 2024 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

По данным Coinmarketcap, 21–22 октября ведущие криптовалюты обновили локальные максимумы: курс биткойна превышал $30 тыс. впервые с начала августа, а стоимость эфира превысила $1,6 тыс. По состоянию на 16:26 воскресенья 22 октября биткойн чуть снизился — до $29,9 тыс., а эфир зафиксировался на отметке $1,6 тыс. Растут и другие криптовалюты — BNB, XRP.

По словам опрошенных “Ъ” экспертов, курс биткойна поднимался более чем на 10% на фоне ложных новостей об одобрении спотовых биткойн-ETF в США. После того как информация была опровергнута, криптовалюта подешевела, ее цена упала к прежним отметкам около $28 тыс., заметил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Вся индустрия с нетерпением ждет одобрения первого ETF на биткойн, поскольку данное событие открывает окно в мир криптовалют для институциональных инвесторов, пояснил член экспертного совета по законодательному регулированию криптовалют Госдумы Михаил Успенский. С притоком ликвидности от крупных институциональных инвесторов криптоиндустрия должна заметно оживиться, добавил он.

Также среди главных драйверов роста последних выходных — отказ SEC (Комиссии по ценным бумагам и биржам США) от исковых требований к Ripple, отметил сооснователь Berezka DAO и Weezi Роман Кауфман. Данная новость сразу повлияла на рост XRP, который взлетел на 7%. Для мировой же общественности победа любой криптокомпании над SEC является позитивным трендом, который дает больше уверенности в развитии всей отрасли криптовалют, считает господин Кауфман.

Импульс торгам дала и речь Джерома Пауэлла на прошедшей неделе, в которой он заявил, что инфляционные риски в США сохраняются, и ФРС приложит все усилия (то есть продолжит повышать ключевую ставку), пока она не опустится до целевого уровня в 2%, считает основатель Cross Finance Александр Мамасидиков. Эти слова, по мнению господина Мамасидикова, усилили опасения инвесторов относительно высокой инфляции и подтолкнули их к поиску альтернативных путей хеджирования рисков. «Биткойн за счет своей волатильности и ожидания нового "бычьего" цикла в 2024 году на фоне халвинга (уменьшение вознаграждения биткойн-майнеров за добытый блок.— “Ъ”) видится многим инвесторам как актив, достойный включения в инвестпортфель и способный помочь сохранить его стоимость в условиях высокой инфляции»,— заметил он.

Наконец, локальное укрепление курса криптовалют обусловлено и нарастанием военной и геополитической эскалации в мире, говорит независимый финансовый аналитик Андрей Бархота. «Не стоит забывать, что один из наиболее распространенных способов финансирования одной из воюющих сторон в обход санкций и иных ограничений — криптовалютные трансакции. При росте спроса на анонимизированные денежные суррогаты майнинговые мощности не способны одномоментно вырасти — возникает заметный рост курса»,— добавил он.

Одновременно глава InDeFi Smart Bank Сергей Менделеев полагает, что крипта уже несколько лет не рассматривалась как защитный актив, наоборот, рост наблюдался вместе с высокорисковыми инвестициями. Не исключен откат до $28,5 тыс. в рамках локальной коррекции, считает Владислав Антонов. В середине осени, по его словам, оптимистичный настрой инвесторов оказывает заметную поддержку росту капитализации рынка. «До конца октября препятствий для продолжения роста биткойна выше отметки $30 тыс. не наблюдается»,— добавил он. Все ждут начала умеренного роста в преддверии халвинга 2024 года, говорит Александр Мамасидиков.

До конца года, по его прогнозам, биткойн может вырасти и закрепиться у $45 тыс., а в 2024 году после весеннего халвинга к осени или зиме биткойн может обновить предыдущий исторический максимум цены, превысив $70 тыс. Однако Роман Кауфман предупреждает, что риск неопределенности рынка и влияние на него крупных игроков есть всегда. «Инвесторов стоит предупредить о том, что рынок криптовалют — это по большей части казино, поэтому нужно очень осторожно и взвешенно подходить к инвестициям»,— резюмировал он.

Ксения Куликова