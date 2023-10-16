Мошенники вышли из отпуска

В сентябре серьезно увеличилось количество попыток перехода российских пользователей на фишинговые и скам-страницы по теме криптовалют, отмечают специалисты по кибербезопасности. Они связывают это как с сезонным фактором восстановления деловой активности после лета, так и с уходом из России биржи Binance. Рекомендации стандартные — не переходить по ссылкам в рекламных сообщениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как рассказали “Ъ” в «Лаборатории Касперского», в сентябре по сравнению с августом количество попыток перехода российских пользователей на фишинговые и скам-страницы по теме криптовалют увеличилось почти на 50% — с 211 тыс. до 317 тыс. В первом квартале решения «Лаборатории Касперского» предотвратили 924 тыс. попыток перехода российских пользователей на фишинговые и скам-страницы по теме криптовалют. Во втором квартале этот показатель снизился до почти 379 тыс. Однако в третьем опять вырос до 633 тыс.

Данных по 2022 году у компании нет, однако, по оценке независимого финансового аналитика Андрея Бархоты, в третьем квартале 2022 года общее количество скам-страниц по теме криптовалют составляло около 400 тыс., а год спустя превысило 700 тыс. Согласно отчету платформы кибербезопасности Immunefi, общее число кибератак в третьем квартале 2023 года увеличилось на 153% год к году. Отчет Chainanalysis указывает на рост числа мошенничеств с криптовалютами в третьем квартале на 60%.

Сентябрь — типичный месяц для оживления активности, мошенники такие же люди и уходят летом в отпуска, отмечает глава InDeFi Smart Bank Сергей Менделеев. Кроме того, начинается традиционный осенний рост биткойна, растет капитализация рынка, притягивая тысячи новых пользователей, говорит заместитель руководителя финансово-технологической компании ONLY BANK Виталий Китайчук. По данным Coinmarketcap, биткойн 15 октября торговался на уровне $26,8 тыс.

Сооснователь 0xprocessing Никита Вассев добавил, что уход с рынка биржи Binance «внес сумятицу в сложившийся порядок вещей на российском крипторынке». «Многие торговые и арбитражные связки были утеряны, и далеко не все трейдеры смогли вовремя переориентироваться на альтернативные торговые площадки. В телеграме сейчас популярна схема набора в обучение арбитражу, во время которой "ученику" скидывают фишинговую ссылку на якобы обменник, пройдя по которой жертва теряет деньги»,— уточнил господин Вассев.

По оценкам господина Китайчука, ежегодно около 10–15% пользователей, впервые купивших криптоактивы за предшествующий год, становятся жертвами мошенников. По мере повышения опыта и времени использования криптоактивов, говорит эксперт, доля сокращается до 2–5%. Исходя из последних событий 2022–2023 годов, отмечает господин Китайчук, сумма утерянных средств только российских граждан составила сотни миллионов долларов.

Чтобы защититься от мошенников на крипторынке, эксперты рекомендуют соблюдать несколько стандартных, но остающихся актуальными мер предосторожности. Во-первых, говорит господин Вассев, следует быть внимательным при совершении любых операций с криптовалютами, не доверять подозрительным ссылкам или сообщениям. Важно, подчеркивает он, не переходить по ссылкам из рекламы и не предоставлять никому свои личные данные и секретные ключи.

Во-вторых, эксперт советует использовать для хранения и торговли криптовалютами «только официальные и проверенные платформы и кошельки». Нужно установить надежное антивирусное программное обеспечение и регулярно обновлять его, добавляет господин Вассев.

«Очень важно соблюдать меры безопасности при создании и использовании паролей — рекомендуется использовать сложные пароли, состоящие из различных символов, цифр и букв в разных регистрах,— отмечает эксперт.— Наконец, всегда полезно быть в курсе последних трендов и новостей в криптомире, чтобы быть более осведомленным о возможных угрозах и обманах — обучение и информированность могут быть ключевыми факторами в защите от мошенников».

Ксения Куликова