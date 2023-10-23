У жидкой стали затвердел акциз

Как выяснил “Ъ”, Минфин не планирует менять параметры акциза на жидкую сталь вплоть до конца первого квартала 2024 года. В конце сентября министерство сообщило, что может скорректировать акциз из-за роста рентабельности металлургов. Сами компании, по данным “Ъ”, наоборот, считают необходимым повысить цену отсечения, при превышении которой акциз обнуляется. Аналитики полагают, что рост налоговой нагрузки на металлургов вероятен, если цены на сталь в мире продолжат укрепляться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

“Ъ” стали известны основные подходы профильных министерств к корректировкам акциза на жидкую сталь, которые Минфин анонсировал в конце сентября в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024–2026 годы». В документе было отмечено, что рентабельность металлургических компаний в первом полугодии выросла до 37% по сравнению с 12% за аналогичный период годом ранее. Так, средняя цена сляба за январь—июнь составила $562 за тонну по сравнению с $442 во втором полугодии 2022 года, стальной заготовки — $564 против $507 соответственно.

По словам источников “Ъ”, Минфин не планирует вносить корректировки в акциз до конца первого квартала 2024 года. В Минфине официально заявили “Ъ”, что именно формулу расчета акциза корректировать не планируется. В металлургических компаниях комментариев не дали.

Сейчас ставка акциза составляет 2,7% от средней за месяц экспортной цены на стальные слябы на базисе FOB. Однако если рублевая цена сляба оказывается ниже 30 тыс. руб. за тонну, акциз не уплачивается. Рублевая цена отсечения была введена осенью 2022 года по инициативе металлургов. До этого в формуле фигурировала долларовая цена $300 за тонну, и из-за укрепления рубля летом 2022 года компании вынуждены были уплачивать акциз даже при существенном падении мировых цен. Теперь ситуация обратная — ослабление рубля увеличило рублевую рентабельность металлургов, но, с другой стороны, по данным “Ъ”, в компаниях считают, что следует повысить цену отсечения, отразив ослабление рубля относительно уровня осени 2022 года.

В Минпромторге сообщили “Ъ”, что отсечка в 30 тыс. руб. была введена в 2022 году «в качестве меры поддержки для российских металлургов в условиях адаптации к беспрецедентному санкционному давлению недружественных стран и снижения загрузки мощностей основных металлургических комбинатов». Сейчас ситуация кардинально другая, заявили в министерстве, загрузка металлургов с начала года стабильно составляет свыше 90%, выплавка стали за январь—август увеличилась на 3,7%, по итогам года ожидается рост на 3,5%, до 74 млн тонн. «Стоимость сляба в течение года стабильно значительно выше установленной отметки, в настоящий момент — около $460 за тонну, или 44–45 тыс. руб.»,— добавили в Минпромторге. Там отметили, что примут участие в проработке вопроса корректировки акциза при поступлении конкретных предложений от Минфина, «при этом принимая во внимание задачи по оптимизации налоговой нагрузки на отрасль, отмеченные в утвержденной правительством России стратегии развития металлургической отрасли до 2030 года».

Корректировка акциза не в пользу металлургов является вероятным вариантом, считает независимый налоговый эксперт Борис Луцет. Он обращает внимание на то, что в связи с изменением валютного курса цена отсечения в долларовом выражении практически вернулась к значению, от которого власти ушли в прошлом году. При этом Минпромторг и Минфин сходятся в позитивной оценке ситуации в металлургии, в частности в Минпромторге заявляли, что текущий уровень рентабельности металлургов делает размер акциза «абсолютно подъемным».

Акциз на сталь не является акцизом как таковым, а направлен на изъятие ренты, считает эксперт. «Дальнейшие решения будут зависеть от многих факторов, в первую очередь от валютных курсов, динамики мировых и внутренних цен на сталь. В отношении курса уже введены привязанные к нему экспортные пошлины, поэтому фактор изменения котировок на сталь может стать решающим»,— полагает Борис Луцет. Он считает, что при растущей ценовой конъюнктуре возврат к новому обсуждению роста налогов практически неизбежен.

Евгений Зайнуллин