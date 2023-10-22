Финалиста музыкального шоу на «Первом канале» забрали из мечети в военкомат

Сотрудники ОМОНа забрали мусульман с пятничной молитвы в мечети подмосковных Котельников и отвезли их в военкомат. Об этом сообщил вчера, 21 октября, в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной) финалист шоу «Перепой звезду» на «Первом канале» 26-летний Мамут Усеинов, оказавшийся среди задержанных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мамут Усеинов

Фото: Соцсети Мамута Усеинова Мамут Усеинов

Фото: Соцсети Мамута Усеинова

«Я был в мечети на пятничной молитве, и после того, как все закончилось, меня забрал ОМОН в военкомат, город Люберцы, там я прошел медкомиссию, и затем нас отправили на распределение в город Балашиху»,— сообщил мужчина в истории в Instagram.

Певец сообщил, что отказался подписывать документы и куда-либо ехать. После этого, по словам мужчины, его и еще нескольких человек оставили в казарме до сегодняшнего дня, 22 октября, и сказали ждать сотрудников Следственного комитета. Последняя история в Instagram артиста была опубликована вчера вечером.

По информации Telegram-канала Baza, Мамут Усеинов получил паспорт РФ в 2014 году в Крыму. По словам артиста, он не проходил военную службу по состоянию здоровья, а в мае ему пришла повестка. В сентябре ему провели операцию, о чем он сообщил в комиссариат, заявил артист. Мамут Усеинов принял участие во втором выпуске музыкального шоу «Перепой звезду». Его показали 15 октября текущего года на «Первом канале».

Анастасия Ларина