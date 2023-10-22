На Петрозаводском шоссе в Петербурге открыли рабочее движение

В Колпинском районе Санкт-Петербурга в воскресенье, 22 октября, открыли рабочее движение по новому путепроводу на пересечении Петрозаводского и Лагерного шоссе, а также по Петрозаводскому шоссе в сторону Кировска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного Следующая фотография 1 / 3 Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного

Это первый технологический этап реконструкции Петрозаводского шоссе, пояснили в пресс-службе Смольного. На втором этапе планируется построить еще один путепровод и расширить шоссе до 4-6 полос.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что движение по новым путепроводам на Петрозаводском шоссе, по планам Смольного, должно быть запущено до конца этого года.

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