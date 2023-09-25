Движение по новым путепроводам на Петрозаводском шоссе запустят до конца года

До конца этого года в Колпинском районе Санкт-Петербурга откроется рабочее движение по вновь построенным путепроводам через существующую железную дорогу на Петрозаводском шоссе. Об этом 25 сентября сообщили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба КРТИ Фото: Пресс-служба КРТИ

В настоящий момент там устанавливают шумозащитные экраны, переустраивают инженерные коммуникации, завершается комплекс работ по заполнению подпорной стенки на подходе к путепроводу.

Согласно проектным решениям, существующее Петрозаводское шоссе расширится с 2 до 4-6 полос, для пешеходов построят тротуары, надземный пешеходный переход, остановки общественного транспорта и светофоры, уточнили в КРТИ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на Петрозаводском шоссе в Петербурге начались работы по строительству надземного пешеходного перехода. Он появится в районе будущей развязки на пересечении с Лагерным шоссе.

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