В Петербурге завершили начальный этап реконструкции Петрозаводского шоссе

В Колпинском районе Санкт-Петербурга завершился первый этап реконструкции Петрозаводского шоссе, сообщили в пресс-службе Смольного.

Рабочее движение открылось по новому виадуку на пересечении Петрозаводского и Лагерного шоссе. В ходе ремонта был уложен асфальт и установлены шумозащитные экраны, также были переустроены инженерные коммуникации.

Петрозаводское шоссе увеличит пропускную способность трассы в направлении Ленинградской области и Петербурга. На втором этапе реконструкции будет возведен еще один путепровод.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что движение по новым путепроводам на Петрозаводском шоссе запустят до конца года.

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