В Петербурге завершили начальный этап реконструкции Петрозаводского шоссе
В Колпинском районе Санкт-Петербурга завершился первый этап реконструкции Петрозаводского шоссе, сообщили в пресс-службе Смольного.
Рабочее движение открылось по новому виадуку на пересечении Петрозаводского и Лагерного шоссе. В ходе ремонта был уложен асфальт и установлены шумозащитные экраны, также были переустроены инженерные коммуникации.
Петрозаводское шоссе увеличит пропускную способность трассы в направлении Ленинградской области и Петербурга. На втором этапе реконструкции будет возведен еще один путепровод.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что движение по новым путепроводам на Петрозаводском шоссе запустят до конца года.
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