Осторожно, шлюзы закрываются!

К весне 2024 года из магазинов мобильных приложений могут удалить VPN-сервисы, нарушающие российские законы. Сегодня, по данным экспертов, системами обхода блокировок запрещенных соцсетей пользуются порядка 25 млн россиян. Кубанские предприниматели констатируют, что признание ряда социальных сетей экстремистскими и последующая их блокировка привели к снижению спроса на их услуги до 40%. Блогеры опасаются, что без VPN-сервисов они потеряют большую часть своей аудитории. Эксперты сходятся в одном, что блокировка VPN принесет больше вреда, чем пользы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В начале октября зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин сообщил, что планируется выпустить приказ, согласно которому с 1 марта 2024 года VPN-сервисы во всех магазинах приложений, включая Play Market и AppStore, будут блокироваться в случае предоставления ими доступа к запрещенным в России ресурсам.

VPN (англ. Virtual Private Network — виртуальная частная сеть) — это безопасное зашифрованное подключение пользователя к сети, с которым он может обходить локальные ограничения и сохранять конфиденциальность.

Россияне уже не раз жаловались на сбои в работе VPN, что связано с тестированием блокировки таких подключений. Роскомнадзор подтвердил это еще в июне прошлого года. По данным экономиста и профессора МГУ Натальи Зубаревич, на данный момент на территории России VPN используют около 25 млн человек.

Как считает генеральный директор Itglobal.com Security Александр Зубриков, в будущем не исключена тотальная блокировка VPN. «Скорее всего это приведет к тому, что VPN-сервисы перейдут в теневой режим. Ведь такой запрет не приведет к тому, что у граждан снизится спрос на эти услуги, а технически обойти блокировки будет под силу многим специалистам в области информационных технологий. Введение запрета на VPN-сервисы требует тщательного анализа и сбалансированного подхода с учетом интересов всех сторон»,— говорит эксперт.

Просто бизнес

В Краснодарском крае не только рядовые жители, но и бизнес широко используют VPN. Как сообщал ТАСС, спрос россиян на VPN-сервисы с 24 февраля по 1 марта 2022 года вырос в 13,7 раза в сравнении с неделей ранее. По мнению опрошенных «Ъ-Кубань» экспертов, данные по краю соответствуют данным по стране. В марте—июле прошлого года, согласно данным исследования AppMagic, Россия занимала второе место в мире по количеству загрузок VPN-сервисов.

Главная причина такого всплеска интереса к VPN-сервисам, по словам экспертов, – блокировка соцсетей, которые были для многих предпринимателей основными маркетинговыми каналами. С помощью VPN люди пытались сохранить хотя бы часть своей аудитории. К примеру, через заблокированные сегодня соцсети свою продукцию до начала СВО продвигали социальные предприниматели Краснодарского края.

Руководитель школы иностранных языков Study English, детского центра развития Kinderoo и частной школы Schoolberry Светлана Резниченко назвала блокировку соцсетей одной из причин сокращения спроса на услуги своей компании в 2022 году, по некоторым направлениям он упал год к году на 30-40%.

«Огромный пласт малого бизнеса строит свою работу и продвигается именно за счет социальных сетей»

По мнению краснодарского авиаблогера Ирины Пономаревой, блокировка VPN-сервисов наносит ущерб прежде всего малому предпринимательству. «Огромный пласт малого бизнеса строит свою работу и продвигается именно за счет социальных сетей, и основная запрещенная в РФ соцсеть в этом вопросе является самой эффективной и продвинутой, достойной замены ей в настоящее время нет. Поэтому в случае блокировки VPN-сервисов им станет гораздо сложнее продолжать свою деятельность. В частности блогеры потеряют большую часть своей аудитории»,— считает госпожа Пономарева.

Эксперт добавляет, что, учитывая все принятые в последнее время меры в рамках налогообложения (тестирование режима самозанятости, правки к закону о рекламе, связанные с маркировкой интернет-рекламы), это кажется еще и нелогичным. «Ведь блогеры только-только адаптировались к новым реалиям, начали выходить из тени и платить налоги. Удар по их бизнесу скажется и на объеме налоговых поступлений в бюджет региона. И потери могут быть очень весомыми»,— резюмирует эксперт.

Аналитик Дмитрий Нова утверждает, что VPN можно воспринимать, как развитие антивирусных программ, его первостепенная задача - защищать пользователя от нежелательной слежки за местоположением, а также облегчать доступ к сайтам тех или иных стран, если эти сайты в вашей стране заблокированы или недоступны. «Причины по которым они недоступны могут быть самые разные. Например, какой-то сайт в США, который продает сноуборды, может “решить”, что он местный сайт и посетители из других стран ему не нужны. Но вам очень хочется сверить цены на доски на нем и в вашей стране, чтобы понять, не обсчитывают ли вас и, может быть, доску дешевле заказать из-за рубежа. VPN может сделать так, что этот сайт будет “думать”, что вы находитесь в США, и тогда вы сможете на него зайти и посмотреть что вас интересует»,— рассказывает господин Нова.

Аналитик приводит и обратный пример. «Бывает так, что человеку, который находится за границей, нужен VPN, чтобы "оказаться" в России! Некоторые биржевые программы не подключаются к зарубежным серверам, если трейдер находится в другой стране. Эти программы приходится обманывать, чтобы она думала, что ты в РФ»,— поясняет Дмитрий Нова.

Он также считает, что в целях кибербезопасности владельца VPN должен стоять на каждом устройстве, на компьютерах и телефонах.

«Это не программа каких-то "коллективных врагов", и тот кто утверждает обратное просто не понимает о чем говорит»,- заключает Дмитрий Нова.

Доступ к ресурсам необходим

По словам координатора проекта «Цифровая Россия» в Краснодарском крае, директора компании «Кортекс» Сергея Карулина, технологические, экспортно-ориентированные компании, научные организации, и многие другие используют VPN для получения доступа к ресурсам, недоступным на территории РФ, но ставшим частью их производственного процесса для взаимодействия с иностранными контрагентами.

Руководитель Ассоциации цифрового развития Краснодарского края Сергей Грабский добавляет, что VPN используется для доступа к программному обеспечению, которое пока не удается импортозаместить, а также к критическим обновлениям, влияющим на безопасность.

«Массовая блокировка публичных VPN приведет к повышению их затрат на создание и поддержание собственной приватной VPN-инфраструктуры. Но далеко не всем необходим доступ к ресурсам, запрещенным в РФ, намного чаще речь идет о ресурсах, которые прекратили обслуживание клиентов в РФ. При избирательной блокировке для таких участников рынка я не предвижу сложностей больших, чем смена оператора VPN в случае, если используемый попадет под запрет»,— считает Сергей Карулин.

Кроме того, бизнес использует VPN для защиты корпоративной информации, особенно при удаленной работе сотрудников. Это позволяет сохранять конфиденциальность данных и предотвращать утечку информации. «В случае блокировки всех VPN наибольшие потери могут понести IT-компании и компании, работающие в глобальном масштабе или имеющие удаленные команды»,— говорит основатель компании Pro Control Станислав Сидоров.

Сергей Грабский отмечает, что блокировка VPN может нарушить доступ пользователей к защищенной и конфиденциальной связи, которая является неотъемлемой частью безопасности в онлайн-среде корпоративного сегмента. «Обход географических ограничений с помощью VPN-сервисов имеет большое значение в международном бизнесе»,— поясняет господин Грабский.

По мнению генерального директора Security Vision Руслана Рахметова, блокирование VPN-протоколов на «виртуальной границе» России приведет к тому, что отечественные компании потеряют связь со своими филиалами в других странах.

Тюрьма не грозит

Как пояснил «Ъ-Кубань» член Ассоциации Юристов России Арег Оганесян, граждане не несут ответственности за использование VPN. Однако, если провайдер VPN не ограничивает доступ к запрещенной в РФ информации, это является нарушением. Еще в 2017 году вышел закон, согласно которому провайдеры, предоставляющие доступ к запрещенной в РФ информации, должны быть заблокированы.

«Как это работает сейчас? Роскомнадзор направляет владельцу VPN сервиса требование о необходимости подключения к ФГИС (Федеральная государственная информационная система). Делается это для того, чтобы государство могло контролировать и фильтровать трафик. Если в течение 30 дней с момента направления требования VPN-сервис не подключился в ФГИС, его могут заблокировать. Что касается планов блокировки приложений в магазинах Play Market и AppStore, то я не нахожу такое решение эффективным. Во-первых, эти приложения принадлежат компаниям Google и Apple. И, соответственно, это они решают, какие приложения можно скачать на территории РФ, а какие – нет. Во-вторых, мы живем в 2023 году, когда каждый человек может самостоятельно сделать личный VPN-сервер. Таким образом, можно прийти к выводу, что отследить и запретить использование VPN будет крайне проблематично»,— рассказывает господин Оганесян.

«Минцифры не одобряет распространение сервисов VPN, но и не выступает за полный запрет»

С юристом соглашается техноброкер, экономист, IT-менеджер Сергей Гатауллин. «Что касается тотальной блокировки доступа к нежелательным для власти информационных ресурсов, то пока с этой задачей ни одно государство не справилось, да и вряд ли это возможно. Блокировки по IP-адресам и распознавание протоколов VPN приводят к развитию открытой архитектуры и цепочек VPN. Минцифры не одобряет распространение сервисов VPN, но и не выступает за полный запрет. Проанализировав опыт Китайской народной республики, наиболее продвинутый в разрезе госрегулирования китайского сегмента интернета, можно увидеть бесконечную технологическую гонку блокировщиков и разработчиков сервисов VPN»,— отмечает эксперт.

Что касается перспектив использования VPN в России, господин Гатауллин считает, что сначала должна быть сформирована нормативно-правовая база, а потом, с учетом рисков, появятся инструменты обхода ограничений при соответствующем спросе.

Руслан Рахметов напоминает, что Роскомнадзор уже более двух лет назад начал собирать данные о VPN-соединениях, которые используют российские компании для обеспечения удаленных подключений. Таким образом создавался «белый список» IP-адресов организаций, легально использующих VPN.

«Те, кто не успел отправить соответствующую информацию регулятору, скорее всего, столкнутся со сбоями в работе VPN. Трудности могут возникнуть и у частных лиц, которые используют VPN-туннели к зарубежным ресурсам (например, для администрирования арендованных заграницей серверов)- для них не предусмотрен механизм добавления сведений о себе в "белый список". При этом высока вероятность того, что блокировки не затронут тех, кто целенаправленно применяет VPN для получения доступа к запрещенной информации - такие люди смогут найти способ обхода блокировок путем использования нестандартных VPN-протоколов или сокрытия VPN-трафика от DPI-систем»,— резюмирует эксперт.

Маргарита Синкевич

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