«Зенит» переставил «Крылья» на место

В 12-м туре чемпионата России «Зенит» и «Крылья Советов» поменялись местами. В воскресенье клуб из Санкт-Петербурга, обыграв самарцев 3:1, занял вторую строчку, а те опустились на третью. Тем временем «Спартак» перескочил на четвертое место благодаря победе над «Пари Нижним Новгородом» — 2:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Забив два мяча, Вендел (слева) внес решающий вклад в победу «Зенита» над «Крыльями Советов» Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фрагмент матча между «Зенитом» (Санкт-Петербург) и самарскими «Крыльями Советов» Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фрагмент матча между «Зенитом» (Санкт-Петербург) и самарскими «Крыльями Советов» Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фрагмент матча между «Зенитом» (Санкт-Петербург) и самарскими «Крыльями Советов» Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фрагмент матча между «Зенитом» (Санкт-Петербург) и самарскими «Крыльями Советов» Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фрагмент матча между «Зенитом» (Санкт-Петербург) и самарскими «Крыльями Советов» Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фрагмент матча между «Зенитом» (Санкт-Петербург) и самарскими «Крыльями Советов» Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фрагмент матча между «Зенитом» (Санкт-Петербург) и самарскими «Крыльями Советов» Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Главный тренер команды «Зенит» Сергей Семак во время матча Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фрагмент матча между «Зенитом» (Санкт-Петербург) и самарскими «Крыльями Советов» Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фрагмент матча между «Зенитом» (Санкт-Петербург) и самарскими «Крыльями Советов» Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Следующая фотография 1 / 11 Забив два мяча, Вендел (слева) внес решающий вклад в победу «Зенита» над «Крыльями Советов» Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фрагмент матча между «Зенитом» (Санкт-Петербург) и самарскими «Крыльями Советов» Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фрагмент матча между «Зенитом» (Санкт-Петербург) и самарскими «Крыльями Советов» Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фрагмент матча между «Зенитом» (Санкт-Петербург) и самарскими «Крыльями Советов» Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фрагмент матча между «Зенитом» (Санкт-Петербург) и самарскими «Крыльями Советов» Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фрагмент матча между «Зенитом» (Санкт-Петербург) и самарскими «Крыльями Советов» Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фрагмент матча между «Зенитом» (Санкт-Петербург) и самарскими «Крыльями Советов» Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фрагмент матча между «Зенитом» (Санкт-Петербург) и самарскими «Крыльями Советов» Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Главный тренер команды «Зенит» Сергей Семак во время матча Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фрагмент матча между «Зенитом» (Санкт-Петербург) и самарскими «Крыльями Советов» Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фрагмент матча между «Зенитом» (Санкт-Петербург) и самарскими «Крыльями Советов» Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова

Матч «Зенита» с «Крыльями Советов» был главным событием 12-го тура. Самарцы, показывающие едва ли не самый яркий футбол в премьер-лиге, располагались на втором месте, а петербуржцы замыкали тройку. При этом турнирная ситуация благоприятствовала бессменному чемпиону России последних лет, который мог не только опередить «Крылья», но и подсократить отставание от лидирующего «Краснодара», потерявшего в субботу два очка во встрече с «Балтикой».

Впрочем, самарская команда имела свои планы и сразу дала понять, что они у нее весьма амбициозные. «Зенит» был только хозяином поля, а отнюдь не хозяином положения.

Если гости и уступали во владении мячом, то практически не подпускали петербуржцев к воротам, а периодически и сами завязывали комбинационную игру. Хотя «Крыльям», безусловно, очень не хватало ключевого центрального полузащитника Фернандо Костанци, который для них значит, наверное, так же много, как Вендел для «Зенита».

Лишь под конец первого тайма хозяева завелись и реально поддавили соперника, особенно после того, как самарец Амар Рахманович приложил локтем Клаудиньо на грани красной карточки. Оправившись от легкого нокдауна, бразилец тут же организовал хороший момент для Ивана Сергеева, удар которого отразил вратарь Богдан Овсянников. Клаудиньо вышел максимально заряженным и на второй тайм, снова ассистировав Сергееву. Нападающий «Зенита» опять не сумел разобраться с Овсянниковым, но исправился в следующем эпизоде, когда тонко подыграл Венделу. Бразилец, оказавшись тет-а-тет с голкипером, технично пробросил мяч в сетку.

Вообще «Крылья» после перерыва почему-то заметно сдали, и петербуржцы стали их просто разрывать. Если десятый гол Матео Кассьерры в чемпионате судьи отменили, зафиксировав нарушение правил со стороны автора голевого паса Густаво Мантуана, то к оформившему дубль Венделу уже не было никаких вопросов. На этот раз бразилец поразил ворота с подачи Дугласа Сантоса. Перед финальным свистком отличился еще и Андрей Мостовой с передачи Александра Ерохина, а Роман Ежов лишь подкорректировал результат. «Зенит» победил 3:1 и отобрал у самарцев второе место. Теперь у него 23 очка, и до «Краснодара» уже пять пунктов.

Неожиданно принципиальный характер приобрел и матч «Спартака» с «Нижним Новгородом».

Команда Сергея Юрана, который недавно признался в интервью, что хотел бы тренировать красно-белых, при равенстве очков находилась выше подопечных Гильермо Абаскаля. И турнирная цена этого противостояния была довольно высока, так как победа в нем позволяла вплотную приблизиться к тройке.

Между тем из спартаковского лагеря утекла информация о конфликте ведущего и практически единственного нападающего Александра Соболева с Абаскалем. Дескать, у испанского специалиста возникли серьезные претензии к игроку из-за нарушения дисциплины, и дело даже дошло до выяснения отношений на повышенных тонах. А в итоге Соболева вроде бы отстранили от тренировок в общей группе. В клубе назвали все это слухами, тем не менее футболист не попал в стартовый состав на матч с «Нижним Новгородом», и красно-белые начали его без номинальных форвардов.

Однако «Спартак» как будто не заметил потери столь важного для себя бойца и не выглядел командой, у которой есть какие-то проблемы, как говорится, в раздевалке. В первом тайме москвичи полностью переиграли «Нижний» и заставили его постоянно обороняться. Счет 1:0 к перерыву не соответствовал огромному преимуществу хозяев. Квинси Промес уже на первых минутах мог наказать защитника гостей Кирилла Гоцука за грубую ошибку, но мяч из пустых ворот вынес Виктор Александров. Несколько раз нижегородцев выручил и голкипер Артур Нигматуллин. Ну а когда Данила Пруцев завершил красивую многоходовку, у него просто не было шансов.

На второй тайм Абаскаль все-таки выпустил Соболева, тем более что, похоже, травму получил Промес. Правда, и с ним красно-белые не добавили в реализации, не использовав ряд голевых моментов и рискуя упустить вполне заслуженную по игре победу. Но в концовке у «Нижнего» удалился Гоцук, и Кристофер Мартинс забил в контратаке. «Спартак» взял верх 2:0 и с 20 очками поднялся на четвертое место.

Александр Ильин