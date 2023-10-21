«Краснодар» чуть не утонул в «Балтике»

В 12-м туре чемпионата России по футболу находящийся на первом месте «Краснодар» не сумел одолеть борющуюся за выживание «Балтику» — 2:2. Вничью (0:0) сыграли «Рубин» и ЦСКА, а также «Локомотив» и «Динамо».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игроки «Балтике» празднуют гол

Фото: Пресс-служба ФК «Балтика» Игроки «Балтике» празднуют гол

Фото: Пресс-служба ФК «Балтика»

Двухнедельная пауза в чемпионате России на матчи национальных сборных не всем клубам пошла на пользу. Так, ЦСКА очень тяжело вкатывался в игру с «Рубином» на выезде и даже пропустил быстрый гол. Армейцам повезло, что VAR обнаружил нарушение правил со стороны казанцев на ранней стадии голевой атаки — и поэтому судьи аннулировали взятие ворот. Да и еще в паре эпизодов первого тайма хозяевам не хватило удачи и мастерства, чтобы все-таки повести в счете.

Постепенно красно-синие сняли напряжение в своей штрафной площади, но и в чужой его почти не создавали. В середине второй половины встречи им удалось забить — правда, тоже нелегитимный гол, который был отменен из-за офсайда. Только ближе к концовке гости организовали серию опасных моментов, когда у них могли отличиться Милан Гаич, Мойзес и Иван Обляков. Хотя и «Рубин» имел возможность добыть победу, когда Джоэль Фамейе загадочным образом не ударил по мячу, очутившись с глазу на глаз с голкипером Игорем Акинфеевым.

В итоге соперники разошлись миром — 0:0. ЦСКА вообще стал самой «мирной» командой Российской премьер-лиги, уже в шестой раз по ходу нынешнего чемпионата добившись ничейного результата. Причем с учетом Кубка России москвичи в последнее время завершили вничью девять матчей из десяти.

В дерби «Локомотив»—«Динамо» лучше после паузы выглядели железнодорожники, которым еще и стены родной «РЖД Арены» помогали. Сергей Пиняев и Максим Глушенков регулярно терзали оборону гостей своими рывками и индивидуальными техническими действиями. Активен был и Артем Дзюба. А у бело-голубых выделялся вратарь Игорь Лещук, отразивший несколько ударов, в том числе довольно сложный от Дзюбы под планку. Впрочем, и в этом матче оппоненты никак не могли размочить унылые нули.

Во втором тайме «Динамо» спасла перекладина после того, как Илья Самошников, исполняя навес, закрутил мяч в каркас. Затем Дзюба чуть-чуть не дотянул до пенальти, вынудив сфолить на входе в штрафную Роберто Фернандеса. А защитник «Локомотива» Александр Сильянов каким-то чудом не попал в пустой створ, замыкая скидку Дмитрия Баринова на дальнюю штангу при подаче углового. Да и тот же Дзюба промахнулся в очень комфортной для себя ситуации, вчистую выиграв верховую борьбу у Фернандеса.

У динамовцев появилась острота в атаке только с выходом на замену Константина Тюкавина. Другой резервист, Денис Макаров, вывел его один на один с голкипером Ильей Лантратовым, и тому пришлось изловчиться, чтобы отвести эту угрозу. Был у Тюкавина и еще перспективный момент, а кроме того, он отметился потенциально голевым пасом на Битело, чей удар заблокировал центральный защитник Евгений Морозов. Можно отметить и выстрел Вячеслава Грулева рядом с «девяткой».

Уже на исходе компенсированного времени матча мощно бил по воротам Баринов, но Лещук совершил очередной сейв. Ничья 0:0 позволила «Локомотиву» с 20 очками опередить по дополнительным показателям «Зенит» и занять третье место. При этом у петербуржцев впереди игра с «Крыльями Советов». «Динамо», как и ЦСКА, набрало 18 очков и превзошло его благодаря победе в личной встрече, расположившись на пятой строчке. Кстати, подопечные Марцела Лички сравнялись с армейцами и по количеству ничьих.

Между тем и лидер чемпионата «Краснодар» испытывал трудности в первом матче после длительной паузы, даже несмотря на то, что ему противостоял аутсайдер турнира «Балтика». Кубанцы вроде бы легко открыли счет усилиями Джона Кордобы, который откликнулся на прострел Жуана Баши. Однако выступавшие дома калининградцы вскоре отыгрались. Гильермо Сото вскрыл оборону гостей на правом фланге, и его передача в штрафную привела к голу Максима Кузьмина. Потом Александр Осипов угодил в штангу, выпрыгнув на подачу от углового флага. А вот Анхело Энрикес положил мяч в сетку, продавив на втором этаже защитника «Краснодара» Сергея Петрова. Причем чилиец разбил в кровь лицо, но вернулся на поле.

Хозяева вообще демонстрировали высочайший уровень самоотдачи и заряженности на победу. Первый тайм они провели просто блестяще и заслуженно выиграли. Но в предыдущем туре «Краснодар» и вовсе уступал к перерыву 0:2, тем не менее переломил ход матча с «Ростовом» и победил 3:2. Сейчас его положение мог усугубить Гедеон Гузина, когда только фантастическая реакция вратаря Матвея Сафонова уберегла гостей от третьего пропущенного гола.

Неизвестно, что бы произошло при разнице «минус два», а минимальное отставание команда Владимира Ивича «съела». Эдуард Сперцян реализовал пенальти, который сам и заработал. Кубанцы снова избежали первого поражения в чемпионате и все же потеряли два очка, сыграв вничью — 2:2. Хотя Кордоба, как и с «Ростовом», попытался вырвать победу перед финальным свистком, но его удар головой парировал голкипер «Балтики» Евгений Латышонок. Таким образом, у «Краснодара» теперь 28 очков, а преследующие его «Крылья Советов» и «Зенит» получили шанс немного приблизиться к лидеру.

Александр Ильин