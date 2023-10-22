Водоканал начал второй этап модернизации очистных сооружений в Петербурге

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» начало второй этап реконструкции Северной станции аэрации, сообщили на предприятии. После ее завершения ожидается увеличение мощностей очистных сооружений с 700 тысяч кубических метров в сутки до миллиона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Как уточнили в Водоканале, в настоящий момент идет модернизация пяти аэротэнков и шести вторичных отстойников. В планах — заменить механическое и электрическое оборудование, построить новую насосную станцию возвратного ила и трансформаторную подстанцию.

«Северная станция аэрации была введена в эксплуатацию более 30 лет назад. Сточные воды, которые поступают на станцию, являются агрессивной средой, вызывающей стремительный процесс коррозии железобетонных конструкций. Мы улучшим состояние всех конструкций и обновим оборудование станции: воздуходувные агрегаты с регулируемой подачей воздуха, илоскребы и другие. Подчеркну, что строительство идет в режиме работающей станции»,— прокомментировал генеральный директор петербургского Водоканала Сергей Волков.

Северная станция аэрации, расположенная западнее поселка Ольгино в Приморском районе Петербурга, является одним из трех крупнейших очистных сооружений города. Работы на ней планируется завершить в 2025 году.

Напомним, ранее в «Водоканале Санкт-Петербурга» отчитались о готовности инженерных сетей к зиме.

Анастасия Захарова

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