Петербургский Водоканал сообщил о готовности инженерных сетей к зиме

Санкт-Петербургский Водоканал подготовил водопроводные и канализационные сети к зиме, сообщили в пресс-службе организации.

По результатам проверки сети, а также насосные станции, очистные сооружения, водозаборы, котельные и объекты теплоснабжения предприятия полностью готовы к работе в зимних условиях.

В пресс-службе уточнили, что главный фактор для возникновения технологический нарушений в холодное время года – перепады температур на несколько градусов ниже 0. Причины этому заключается в сезонном смещении грунтов, понижении температуры воды в водопроводной сети и отсутствие снежного покрова, который сглаживает резкий перепад температур.

В «Водоканале» отметили, что используют систему временного водопровода в случае аварии.

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