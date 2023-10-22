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Коммерсантъ FM
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Reuters: авиабаза США в Ираке подверглась ракетному обстрелу

Американская военная авиабаза Айн-аль-Асад, расположенная на западе Ирака, подверглась ракетному обстрелу, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники в армии США. Отмечается, что как минимум один взрыв прогремел непосредственно на самой базе. Информации о повреждениях базы и пострадавших в результате обстрела пока нет.

Источник Reuters назвал снаряды, которыми велся обстрел, «ракетами "Катюша"». Кто стоит за атакой, не сообщается. По данным агентства, накануне, 21 октября, в районе базы были перехвачены и сбиты два «неопознанных беспилотника».

На авиабазе Айн-аль-Асад размещены военные армии США, а также другие военные, входящие в международную антитеррористическую коалицию. 21 октября сообщалось об обстреле другой американской авиабазы в Ираке. Тогда атака на базу, расположенную в Иракском Курдистане, была осуществлена с помощью БПЛА, а ответственность за нее взяло на себя движение «Исламское сопротивление Ирака».

Александр Кислов

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