Иракские шииты атаковали военную базу США в Эрбиле беспилотниками

Военная база США в Иракском Курдистане подверглась атаке двумя беспилотниками. Ответственность за атаку взяло на себя движение «Исламское сопротивление Ирака», передает Al Mayadeen.

Неизвестно, к чему привела атака. Военная база США находится на военном аэродроме Харир в окрестностях административного центра Эрбиль.

За последние дни американские базы в Ираке неоднократно подвергались обстрелам. Накануне, 20 октября, была атакована военная база Айн аль-Асад, где дислоцированы американские военные. О пострадавших не сообщалось. Тогда ответственность за удар также взяло на себя «Исламское сопротивление Ирака».

Леонид Уварчев