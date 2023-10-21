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Коммерсантъ FM
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Иракские шииты атаковали военную базу США в Эрбиле беспилотниками

Военная база США в Иракском Курдистане подверглась атаке двумя беспилотниками. Ответственность за атаку взяло на себя движение «Исламское сопротивление Ирака», передает Al Mayadeen.

Неизвестно, к чему привела атака. Военная база США находится на военном аэродроме Харир в окрестностях административного центра Эрбиль.

За последние дни американские базы в Ираке неоднократно подвергались обстрелам. Накануне, 20 октября, была атакована военная база Айн аль-Асад, где дислоцированы американские военные. О пострадавших не сообщалось. Тогда ответственность за удар также взяло на себя «Исламское сопротивление Ирака».

Леонид Уварчев

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