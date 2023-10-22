Братья Блиновы стали соучредителями компании, которая реконструирует стадион «Трудовые резервы»

Предприниматели Максим и Артем Блиновы стали соучредителями ООО «С Нова», которое займется комплексным развитием пермского стадиона «Трудовые резервы» и близлежащей территории. Согласно сервису «СПАРК-Интерфакс», 17 октября господа Блиновы – владельцы «Трудовых резервов» - получили в уставном капитале компании по 25% долей. Еще 50% осталось за Марией Ахметовой, директором девелоперской группы Nova. Летом стало известно о планах предпринимателей и группы Nova реконструировать стадион и возвести рядом жилье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Стадион «Трудовые резервы» и прилегающая территория, планируемые к комплексному развитию Фото: Стадион «Трудовые резервы» и прилегающая территория, планируемые к комплексному развитию

«Важно помнить, что инициаторами реконструкции стадиона выступили его собственники. Но это партнерский проект собственников «Трудовых резервов» и группы Nova. Вхождение братьев Блиновых в состав учредителей компании «С Нова» – очередной этап развития этих отношений. Он юридически закрепляет статус сторон в совместном проекте, а также позволяет пропорционально разделить ответственность, и максимально эффективно использовать ресурсы участников. Кроме того, сотрудничество в рамках одного юрлица это работа на перспективу – речь о реновации этой территории», - пояснил представитель Максима и Артема Блиновых. Компанию «С Нова» собственники стадиона называют партнером и техзаказчиком проекта.

В этом году стадион «Трудовые резервы» (4,1 га) перешел от иногородних предпринимателей к пермским бизнесменам, владельцам ТЦ «Горный хрусталь» Максиму и Артему Блиновым. Братья Блиновы решили вместе с девелопером Nova заняться развитием стадиона и окружающих земель. «Трудовые резервы» (ул. Патриса Лумумбы, 2), а также окружающие его участки войдут в зону комплексного развития территории (КРТ). Стадион планируется реконструировать, этот объект должен стать якорным соцобъектом этой территории. «Спортивное ядро» будет включать закрытую зону в виде здания с несколькими залами, открытый стадион с трибунами и футбольным полем, а также беговой кластер.