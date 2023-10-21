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Коммерсантъ FM
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Депутат Госдумы Шеремет предложил перенести статую Свободы из США в Россию

Депутат Госдумы от Крыма, единоросс Михаил Шеремет считает, что статую Свободы следует перенести из американского Нью-Йорка в один из российских городов. Парламентарий связал свою идею с тем, что сейчас США «перестали быть оплотом демократии».

«США эффективно паразитировали на экономиках других государств, превратившись из оплота демократии в оплот деспотии и насилия, неся войну и разрушения по всему миру. Поэтому статуя Свободы должна быть демонтирована и перенесена в Россию»,— рассказал политик «РИА Новости». Он выразил уверенность, что сейчас «именно Россия защищает права других народов и стран на свободу выбора и развития».

Михаил Шеремет также назвал политику действующего американского президента Джо Байдена ущербной и заявил, что при нем США «потеряли былое уважение в мире».

6 октября власти Крыма демонтировали копию американской статуи Свободы, которая находилась в парке миниатюр под Бахчисараем. В демонтаже скульптуры участвовал спикер Госсовета республики Владимир Константинов. По его словам, это является очень важным символическим актом. Он убежден, что «русская цивилизация заслуживает своих памятников».

Александр Кислов

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