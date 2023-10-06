В Крыму из парка миниатюр демонтировали копию американской статуи Свободы
В Бахчисарайском парке миниатюр демонтировали копию американской статуи Свободы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.
Он подчеркнул, что не считает такой поступок варварством и назвал его «символическим актом». По его словам, «русская цивилизация заслуживает своих памятников».
«Нам нужно заниматься своей историей, своей культурой, развитием самих себя. <…> А статуя свободы пусть отправляется к себе на родину»,— отметил Владимир Константинов.
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