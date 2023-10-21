В Анталье госпитализированы пятеро россиян в результате ДТП

Два микроавтобуса с туристами из России столкнулись в турецкой Анталье. Как сообщило российское консульство, в больницу увезли пять россиян, одну пострадавшую женщину прооперировали.

Как передает турецкое агентство IHA, два микроавтобуса с российскими туристами ехали в одном направлении по трассе D400. Они столкнулись в районе деревни Кылызагач.

В больницу увезли двух водителей микроавтобусов и пять россиян. Одной женщине сделали операцию, четверо туристов после оказания помощи вернулись в отели.

Анастасия Ларина