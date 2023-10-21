Умер Бобби Чарльтон

Чемпион мира по футболу 1966 года в составе сборной Англии и бывший капитан «Манчестер Юнайтед» сэр Бобби Чарльтон умер в возрасте 86 лет. Об этом говорится в сообщении на сайте «Манчестер Юнайтед».

«"Манчестер Юнайтед" скорбит в связи с кончиной сэра Бобби Чарльтона, одного из величайших и самых любимых игроков в истории нашего клуба. Сэр Бобби был героем для миллионов людей не только в Манчестере или Великобритании, но и во всем мире, где играют в футбол»,— говорится в заявлении клуба.

Большую часть карьеры Бобби Чарльтон играл за «Манчестер Юнайтед», в котором был капитаном. Более 47 лет ему принадлежал рекорд по наибольшему количеству игр за сборную Англии (106 матчей). Позднее этот рекорд побили Бобби Мур и Питер Шилтон.

С 1983 года футболист был членом совета директоров «Манчестер Юнайтед». Посвятили в рыцари Бобби Чарльтона в 1994 году. После смерти испанского футболиста Луис Суареса Мирамонтеса в июле 2023 года он был самым пожилым обладателем «Золотого мяча».

Анастасия Ларина