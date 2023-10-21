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Коммерсантъ FM
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Глава Минспорта рассказал о планах ограничить выезд хоккеистов за рубеж

Министерство спорта России совместно с депутатами Госдумы планируют ограничить возможность отъезда за рубеж для российских хоккеистов. Об этом сообщил глава ведомства Олег Матыцин. Ранее о необходимости правовых рамок для регулирования этого вопроса говорил президент РФ Владимир Путин.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Будем работать над нормативно-правовыми актами вместе с Госдумой, чтобы посмотреть, как мы можем защитить интересы российского хоккея, спортсменов, тренеров, спортивных школ, чтобы ограничить выезд талантливых спортсменов»,— сказал господин Матыцин на форуме «Россия — спортивная держава» (цитата по «РИА Новости»).

Господин Матыцин добавил, что вместе с тем в России нужно создать условия, которые бы позволили спортсменам реализовывать свои таланты в равной мере. «К тому же нужна материальная поддержка для выступления в российской лиге»,— добавил министр.

19 октября Владимир Путин на заседании совета по физкультуре и спорту поручил Минспорту и Федерации хоккея России решить ситуацию с «дельцами от хоккея, которые ребятишек еще со спортивных школ отбирают и тащат за границу». В связи с этим, отметил президент, нужно разработать меры, предоставляющие гарантии для государства «и участников этой деятельности».

Лусине Баласян

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