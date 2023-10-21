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Коммерсантъ FM
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Власти Крыма хотят выручить 1 млрд руб. от продажи активов украинских олигархов

Власти Крыма намерены до конца года продать национализированные активы украинских олигархов, сообщил в Telegram глава крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, в результате в бюджет поступит более 1 млрд руб.

Он уточнил, что планируется проведение аукциона по 19 лотам. Их начальная стоимость определяется «в рамках проведения независимой оценки имущества в соответствии с требованиями российского законодательства». На торгах размещена в том числе квартира президента Украины Владимира Зеленского. Господин Константинов назвал этот объект самым востребованным.

По данным ТАСС, также продается национализированная квартира жены украинского президента Елены Зеленской. Объект площадью 119,5 кв. м расположен в поселке Ливадия в Ялте и выставлен на торги в состоянии предчистовой отделки. Квартиру продают с начала октября, первоначальная стоимость составляет 24,6 млн руб.

В феврале парламент Крыма решил национализировать около 700 объектов, принадлежащих украинским физическим лицам. В частности, было национализировано имущество Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Арсения Яценюка. Власти присоединенной к РФ Херсонской области также заявили, что ведутся работу над возможностью национализации имущества украинских олигархов.

Лаура Кеффер

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