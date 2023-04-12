Сальдо: имущество украинских олигархов в Херсонской области национализируют

В Херсонской области уже ведется работа над возможностью национализации имущества украинских олигархов, заявил «РИА Новости» врио губернатора Владимир Сальдо. Чье конкретно и какое имущество может быть изъято, не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Их активы в Херсонской области, которые они не захотели перерегистрировать по российскому законодательству, считаются брошенными и переданы в управление Фонду госимущества. При сохранении такой ситуации в дальнейшем они будут национализированы»,— пообещал господин Сальдо.

В феврале парламент Крыма решил национализировать около 700 объектов, принадлежащих украинским физическим лицам. В частности, было национализировано имущество Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Арсения Яценюка. Власти Крыма также намерены расширить список национализируемого имущества. Господин Ахметов начал арбитражный процесс против России, требуя компенсации за «захваченные активы в Донецкой и Луганской областях».

Лаура Кеффер