В Крыму национализировали 700 активов украинцев

Крымский парламент принял решение о национализации около 700 объектов, принадлежащих украинским физическим лицам, сообщил глава Государственного совета республики Владимир Константинов. Среди персон, чье имущество было национализировано: предприниматели и политики Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Константинов

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Владимир Константинов

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Это земельные участки, различные здания и помещения, объекты незавершенного строительства, склады и многое другое»,— уточнил Владимир Константинов «РИА Новости». По его словам, после оценки изъятого имущества оно будет выставлено на торги и передано «заинтересованным собственникам».

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что все средства, вырученные от продажи национализированного имущества, пойдут на нужды участников боевых действий на Украине на стороне России. 4 февраля Владимир Константинов оценил национализированные активы в «миллиарды рублей».

О последствиях ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Андрей Сапожников