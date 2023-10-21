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Коммерсантъ FM
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Роберт Де Ниро выразил соболезнования Стасу Намину в связи с убийством сына

Американский актер Роберт Де Ниро выразил соболезнования рок-музыканту Стасу Намину в связи с гибелью сына Артема Микояна. Господин Микоян, как сообщила пресс-служба господина Намина ТАСС, «работал со знаменитыми кинодеятелями Голливуда».

Артем Микоян окончил факультет кинематографии в Нью-Йоркском университете и проходил практику в компании «Требеко» у господина Де Ниро, занимался живописью и участвовал в крупных выставках. Слова соболезнования прислали и другие кинодеятели, в том числе кинорежиссер-документалист Джим Браун.

Убийство Артема Микояна и его бабушки (тещи музыканта) произошло ранее на этой неделе в деревне Крюково Истринского района Московской области. В преступлении признался сын бывшей жены Стаса Намина Роман Новиков. Ему предъявлено обвинение.

Подробнее — в материале «Ъ» «Убийство родственников Стаса Намина разобьют по минутам».

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