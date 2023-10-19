Убийство родственников Стаса Намина разобьют по минутам

В пятницу Истринский городской суд Московской области рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения Роману Микояну, обвиняемому в убийстве 30-летнего Артема Микояна и 85-летней Парасковии Ткаченко — сына и тещи музыканта Стаса Намина. Весь день сегодня в доме в деревне Крюково, где было совершено убийство, проводились следственные действия с целью детализации картины преступления. После этого признавшему вину Роману Микояну, который является сыном бывшей жены музыканта, было предъявлено обвинение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Микоян (слева)

Фото: ГСУ СК России по Московской области / ТАСС Роман Микоян (слева)

Фото: ГСУ СК России по Московской области / ТАСС

Источники «Ъ» в правоохранительных органах рассказали, что на данном этапе расследования сотрудники отдела по городу Истра ГСУ СКР по Московской области в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), составляют хронологию событий, произошедших в деревне Кроково,. Пока в материалах расследования говорится, что убийство Артема Микояна и Парасковии Ткаченко было совершено 18 октября в период между 15:00 и 23:00. Следственная бригада выяснила, что Артем и Роман довольно часто навещали госпожу Ткаченко и с трех часов дня оба были у нее в доме. А сообщение об убийстве в дежурную часть поступило в 23:00.

В полицию позвонил сам Роман Микоян.

Прибывшие на место оперативники, следователи и криминалисты обнаружили сначала тело лежавшего на траве во дворе дома Артема Микояна, а в самом доме — Романа Микояна и убитую Парасковию Ткаченко. При этом следов борьбы ни в помещении, ни во дворе следователи не обнаружили. В ходе первоначального осмотра места происшествия было также установлено, что сначала преступник нанес пожилой женщине удар тяжелым предметом по голове, а затем четыре раза ударил ее кухонным ножом в грудь (от этих ран она скончалась).

Затем преступник уже во дворе дома тем же ножом нанес Артему Микояну «не менее одиннадцати» ранений, от которых тот скончался на месте. На месте происшествия криминалисты по горячим следам взяли «смывы вещества бурого цвета, нож, молоток, предметы одежды». Сейчас, как сообщили в подмосковном главке СКР, «назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая судебная экспертизы».

Следствие пока не определилось с официальной версией двойного убийства: из тех, что рассматриваются в настоящее время, основной пока считается связанная с имущественным спором, о котором на допросе упомянул Роман Микоян.

Якобы он неоднократно просил свою бабушку продать этот дом, так как очень нуждался в деньгах, а та отвергала даже мысль об этом. В то же время Роман, сын бывшей жены музыканта, взявший его настоящую фамилию, сообщил следователям, что не помнит, как и из-за чего вспыхнула ссора и как он взял нож в руки.

Тем временем оперативники установили, что официально на учете в психоневрологическом или наркологическом диспансерах фигурант не состоит, не женат, детей на иждивении не имеет, не трудоустроен. По утверждению некоторых источников, в январе 2007 года Роман Микоян насмерть сбил женщину на своей Honda Accord на юго-западе Москвы и отделался условным сроком. Сейчас он числится несудимым.

Как бы то ни было, обвиняемый, по словам источника в областной прокуратуре, после избрания меры пресечения в суде обязательно проведет некоторое время в клинике, где его проверят на вменяемость, а также склонность к злоупотреблению наркотиками и алкоголем.

Юрий Сенаторов