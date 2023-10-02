Трамп предстал перед судом по делу о мошенничестве в Нью-Йорке

Бывший президент США Дональд Трамп прибыл в суд в Нью-Йорке, где проходит разбирательство по делу о мошенничестве в отношении него и его компании Trump Organization. Политик назвал судебный процесс «обманом и постановкой», заявив, что никаких преступлений он не совершал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Brendan McDermid/Pool, Reuters Дональд Трамп

Фото: Brendan McDermid/Pool, Reuters

«Это лишь продолжение величайшей охоты на ведьм, когда-либо случавшейся в истории»,— сказал господин Трамп перед началом судебного заседания (цитата по Associated Press).

Господину Трампу вменяют мошенничество при предоставлении его компанией данных о стоимости активов при получении кредитов в американских коммерческих банках и оформлении договоров страхования в страховых компаниях США. 26 сентября суд штата Нью-Йорк уже признал, что господин Трамп и подконтрольные ему бизнес-структуры подлежат привлечению к ответственности в рамках гражданского дела.

В отношении Дональда Трампа в настоящее время рассматривается сразу четыре процесса, включая дело о штурме Капитолия в январе 2021 года, попытке отменить результаты выборов американского президента в 2020 году, а также о неподобающем хранении секретных документов.

Подробнее о расследованиях в отношении экс-президента США читайте в материале «Ъ» «Дональд Трамп от судов крепчает».

Александр Кислов