На двух воронежских площадках «Агроэко» выявлена африканская чума свиней

20 октября на двух свинокомплексах группы «Агроэко» в Воронежской области — ООО «Агроэко-Воронеж» (Меловатское сельское поселение Калачеевского района) и ООО «Агроэко-Восток» (в 5 км к северо-востоку от поселка Калачеевского) — были обнаружены очаги африканской чумы свиней (АЧС). Об этом говорится в опубликованном указе губернатора.

Это первый в нынешнем году случай АЧС в Воронежской области, а также первый за последние годы на крупных воронежских предприятиях. На территории Воробьевского, Калачеевского и Петропавловского районов введен карантин, говорится в указе губернатора. Установлены три специальных режима: один — на территории очагов, второй — в 20-километровой зоне от них (в нее вошли 42 населенных пункта, в том числе Калач), третий — на всей территории трех районов. В них предусмотрены запреты, связанные с убоем и перемещением свиней, а также продуктов их переработки, и ряд других.

Курировать мероприятия по ликвидации очагов будет областное управление ветеринарии, говорится в указе.

По словам собеседников «Ъ-Черноземье» в правительстве региона, особое внимание властей будет уделено деятельности ветеринарных служб, в зоне ответственности которых произошли вспышки африканской чумы.

«Компания взаимодействует с органами власти для локализации очага. Принимаются все необходимые меры для изоляции и недопущения распространения вируса в соответствии с указом,— сообщили в “Агроэко”.— Вся выпускаемая продукция — под усиленным контролем ветеринарных служб. Она реализуется только с подтверждением отсутствия вируса».

Традиционно комплексы «Агроэко» имеют четвертый, максимальный компартмент (высший уровень биологической защиты), а по ряду параметров превосходят его требования, подчеркивали ранее в компании. Но в 2013 и 2016 годах на ее площадках уже выявлялся вирус АЧС.

Последние вспышки африканской чумы свиней в Черноземье были зарегистрированы в Курской области (с начала года там зафиксировано шесть случаев). По данным Россельхознадзора, на 16 октября всего в стране было зарегистрировано 24 активные вспышки, в том числе 18 — у домашних свиней.

Олег Мухин

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте