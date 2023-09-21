В квартиры заселяется мебель

Меблировка квартир перед продажей теперь стала частым явлением не только на первичном рынке жилья, но и на вторичном. К концу лета 2023 года объем предложения полностью обставленных мебелью готовых квартир вырос на 9% год к году. Это реакция продавцов жилья и риэлторских агентств на спрос на такое жилье. Предпродажная подготовка помогает не только быстрее продать квартиру, но и выручить за нее на 20–25% больше. В то же время покупатель не расходует дополнительные средства на закупку мебели и ремонт. Эксперты ожидают, что этот тренд — продажа меблированных квартир на вторичном рынке — будет усиливаться, в частности, из-за увеличения ставок по ипотеке и потребительским кредитам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На вторичном рынке жилья сейчас быстрее можно продать отремонтированную квартиру с мебелью

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ На вторичном рынке жилья сейчас быстрее можно продать отремонтированную квартиру с мебелью

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Пустота покидает

В августе 2023 года объем предложения меблированных квартир на вторичном рынке жилья России вырос на 9% год к году, в Москве — на 15% год к году, подсчитали в агентстве недвижимости «Этажи» по запросу "Ъ-Дом". При этом пик роста экспозиции таких объектов по всей стране приходился на начало года, когда их было на 14% больше год к году, подчеркивают аналитики.

Сейчас на вторичном рынке с мебелью продаются около 60% квартир по всей России, и такие объекты со временем становятся все более привлекательными для покупателей, поясняет руководитель направления строительства и ремонтов «Этажей» Анастасия Голова. В Москве показатель достигает 30%, говорит руководитель офиса «Митино» компании «Инком-Недвижимость» Наталия Борзенкова.

Управляющий директор «Метриума» Руслан Сырцов считает, что этот показатель еще выше — 50%. На рынке готового элитного жилья в Москве объем предложения квартир с мебелью тоже увеличился, но ненамного — в пределах 10%, подсчитал директор департамента мониторинга рынка и оценки Intermark Real Estate Анатолий Довгань. «Из последних 100 квартир, поступивших для продажи, около 75 имеют полную или частичную меблировку»,— отмечает он.

Рост объема предложения меблированного жилья связан, в частности, с тем, что многие проекты, предлагающие квартиры или апартаменты с отделкой от застройщика, уже сданы в эксплуатацию и выставлены на продажу, считает руководитель департамента городской недвижимости агентства Point Estate Наиля Абайдулина. Однако россияне стали продавать не только готовые квартиры с ремонтом и мебелью от застройщика, но и меблировать старый фонд самостоятельно.

По словам Руслана Сырцова, новым трендом на рынке стал флиппинг, то есть профессиональный дизайнерский ремонт жилья, включающий монтаж модного гарнитура. Также набирает популярность направление хоумстейджинга, когда собственники улучшают внешний вид квартиры с помощью элементов мебели, техники и декора, добавляет директор офиса продаж вторичной недвижимости агентства Est-a-Tet Юлия Дымова. Сейчас активизировались частные инвесторы, которые выкупают квартиры в удовлетворительном состоянии на вторичном рынке, делают срочный ремонт и продают их в течение двух-трех месяцев с доходностью 20–25%, добавляет Анастасия Голова.

В мебельных компаниях тоже заметили спрос на меблировку квартир для продажи. Гендиректор компании Mr.Doors Сергей Шихов отмечает, что в первой половине 2023 года число заказов на частичную или полную меблировку вторичного жилья со стороны агентств недвижимости вырос на 5%. Доля всех видов комплексной меблировки в объеме продаж у Первой мебельной фабрики увеличилась с 6% до 15%, говорит гендиректор компании Александр Шестаков.

Основными заказчиками меблировки вторичного жилья продолжают оставаться крупные агентства недвижимости, для которых введение дополнительной услуги — отделка или меблировка — позволяет сделать наиболее выгодное предложение клиенту, добавляет господин Шихов. По его словам, основными регионами, где заметен наибольший интерес к меблировке вторичного жилья, являются Москва (25%), Санкт-Петербург (22%), Урал (12%) и Сибирь (7%). При этом лидерами в категориях мебели, наиболее часто запрашиваемых при просчете для вторичного жилья, стали кухни (более 43%), прихожие (более 12%) и гардеробные зоны (более 10%).

Встречаются случаи, когда собственники по несколько месяцев не могли продать свою квартиру в удовлетворительном состоянии, однако после минимального ремонта срок продажи сокращался до двух-трех недель даже с учетом роста цены продажи на 20–25%, отмечает Анастасия Голова. При этом, однако, предупреждает Наталия Борзенкова, не всегда меблированная квартира подходит покупателю по стилю или качеству.

Экономия времени, но не денег

При приобретении готового жилья все больше покупателей хотят купить полностью готовую для проживания квартиру со свежим ремонтом, мебелью и бытовой техникой, поэтому в последние годы спрос на предпродажную подготовку вырос на 30–40%, говорит Анастасия Голова. На вторичном рынке восемь из десяти покупателей хотят найти квартиру, полностью готовую для проживания, и готовы переплачивать за качественный ремонт, мебель и бытовую технику, отмечает она. По подсчетам гендиректора агентства Dolgov Pro Дмитрия Долгова, на московском рынке в первом полугодии 2023-го спрос на меблированные квартиры со стороны покупателей вырос на 30% год к году.

Люди экономят свое время и не хотят обременять себя поиском строительной бригады, материалов и мебели, поясняет господин Долгов. Это позволяет ускорить переезд в собственное жилье и минимизировать расходы покупателей, отмечает Сергей Шихов. Повышенный спрос со стороны покупателей может быть связан с ростом туристической активности внутри страны: арендному рынку требуется все больше обставленных квартир для краткосрочного проживания, отмечает основатель Divan.ru Антон Макаров.

Покупатели, мебельщики и банки все чаще замечают плюсы меблировки, потому что выигрывают от нее, отмечает Александр Шестаков. «Покупатель получает готовую к заселению и комфортной жизни квартиру, а в случае ипотечного кредита стоимость мебели включена в сумму займа, производитель мебели получает контракт на поставку, а залоговая сумма растет, что также интересно банку»,— поясняет он.

С учетом сохраняющегося роста цен на мебель зачастую приобрести квартиру с мебелью выгоднее по деньгам и по времени, чем организовывать такую же меблировку самостоятельно, считает Анатолий Довгань. В среднем меблированные квартиры дороже пустых на 20–30%, а если бы покупатель самостоятельно приобретал мебель, он заплатил бы на 15–20% меньше, говорит Наиля Абайдулина. Но удобство и экономия времени являются ключевыми преимуществами меблированных квартир для покупателей, отмечает Антон Макаров.

Объем предложения меблированного жилья на вторичном рынке столицы пока не достиг уровня, когда можно было бы сказать о его достаточности для удовлетворения потребностей покупателей, считает Дмитрий Долгов. Спрос по-прежнему превышает предложение, так как многие люди не хотят тратить время на ремонт и желают въехать в уже готовую квартиру, подтверждает Наиля Абайдулина. По ее словам, дефицит лотов с отделкой наблюдается как в премиальном, так и люксовом сегментах.

Этот тренд — полностью упакованные квартиры — будет усиливаться на фоне роста ключевой ставки, уверена Анастасия Голова. В середине августа Центробанк увеличил ставку с 8,5% до 12%, что, в свою очередь, повлияло на удорожание ипотечных кредитов до 14–15% годовых. Это исключает затраты времени и сил будущих собственников на проведение ремонта и необходимость искать дополнительные денежные средства на ремонт, покупку мебели и бытовой техники, которые дорожают, отмечает эксперт. Скорее всего, пик роста объема квартир с меблировкой уже пройден и на рынок в той же пропорции будут поступать новые квартиры с меблировкой, а спрос будет соотноситься с новым предложением, считает Анатолий Довгань. Исходя из текущих запросов покупателей, в дальнейшем меблировка может стать обязательным атрибутом при продаже квартиры, не исключает Юлия Дымова.

Дарья Андрианова