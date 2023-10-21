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Коммерсантъ FM
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Не время спешить на работу

Рекрутеры сообщают об увеличении срока закрытия вакансий

На фоне исторически низкой безработицы сроки закрытия вакансий на российском рынке труда за год выросли в среднем в полтора раза, подсчитали эксперты HR-холдинга Ventra. В трети случаев для заполнения вакансии теперь необходимо от двух до трех месяцев вместо прежних 30 дней. В 2,5 раза выросла доля вакансий, предлагаемых соискателям в течение трех—шести месяцев,— с 5% до 13%. Опрошенные “Ъ” представители других кадровых агентств подтвердили тенденцию к росту сроков поиска работников, но считают, что он все же не был столь значительным и скорее находится в диапазоне 5–25%.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

За последний год средний срок закрытия вакансии на российском рынке труда вырос в полтора раза, подсчитали аналитики Ventra, проанализировав статистику найма персонала за первое полугодие 2023-го. Опрошенные “Ъ” кадровые агентства в целом подтвердили тенденцию к увеличению сроков поиска работников, хотя дали собственные оценки их длительности.

Из данных Ventra следует, что в трети случаев для закрытия вакансии требуется от двух до трех месяцев — ранее та же доля вакансий могла быть отработана менее чем за 30 дней. Теперь за месяц кадровики закрывают только 16% вакансий (годом ранее — 25%). Значительно, в 2,5 раза выросла доля вакансий, над которыми рекрутерам требуется работать от трех до шести месяцев. Ранее таких сроков требовали не более 5% вакансий, теперь — 13%. Директор по маркетингу Ventra Анна Ларионова утверждает, что средний срок поиска и привлечения кандидата увеличился в полтора раза практически во всех отраслях.

Опрошенные “Ъ” другие представители рынка подбора кадров согласились с наличием тенденции, но разошлись в оценке того, как именно выросли сроки закрытия вакансий. «Бенчмарки рынка труда SuperJob действительно показывают увеличение срока закрытия вакансий по различным категориям персонала, однако не такое значительное. Например, в отношении квалифицированного рабочего за год этот срок вырос на четверть (на 26%), руководящего персонала — на 11%, линейных специалистов — на 15%»,— сообщили “Ъ” в SuperJob.

По оценке кадровой компании Manpower, число вакансий со средним сроком закрытия (два-три месяца) выросло на 5%, с длительным — на 21%. В этом году заметно увеличение сроков закрытия вакансий длительностью от двух до шести месяцев и более. Причем это вакансии разного уровня: от начального до руководителей, отметили в компании.

Директор по развитию CRM для рекрутинга сервиса Talantix Марина Хадина сообщила, что по результатам анализа сроков закрытия вакансий в 2023 году этот показатель составил 22 календарных дня, это лишь на 5% дольше, чем было в прошлом году. «По отдельным категориям персонала (в частности, рабочие и "синие воротнички" с индексом менее двух резюме на одну вакансию) рост достигает 15%»,— говорит эксперт.

В то же время, отмечает руководитель группы консультантов по направлению «Добыча и ТЭК» компании ANCOR Екатерина Крутских, в отдельных отраслях можно увидеть и противоположную тенденцию. Если говорить про позиции бэк-офиса в ТЭК и химпроме, то длительность закрытия вакансий за последние полтора года сократилась.

Кроме очевидной причины увеличения сроков — дефицита кадров, опрошенные “Ъ” рекрутеры отмечают и изменившиеся стратегии поиска работы соискателями. «Есть последствия демографической ямы и низкая готовность соискателей к релокации внутри страны»,— говорит директор по маркетингу Ventra Анна Ларионова. По ее словам, тенденция будет актуальна и в 2024 году. В производственном секторе сохраняется нехватка не только линейных работников, но и узкоспециализированных профессионалов с высокой квалификацией. Исполнители стали требовательнее к условиям работы, конкуренция работодателей за кадры растет, из-за чего в ряде сегментов наблюдается рост зарплат до 30%, говорит эксперт.

Директор по подбору персонала и сервису аутсорсинга процесса рекрутмента по России Manpower Екатерина Калияниди отмечает, что многие компании сейчас сами затягивают процессы отбора: увеличивают число его этапов, добавляют тестирования, проверки службой безопасности и полиграфом. «Бизнес тщательно взвешивает кандидата, которого хочет получить»,— говорит она. Как рассказала руководитель направлений «Розница и гостеприимство» и «Финансы» ANCOR Екатерина Петрова, в сегменте сферы услуг HoReCa (отели, рестораны, кафе) и в финансовом блоке среднее время найма действительно увеличилось еще и потому, что в условиях «кандидатского» рынка соискатели часто отказываются от предлагаемых предложений в последний момент. «Причины могут быть разные: и принятое в последний момент от другой компании более выгодное предложение, и полученный от текущего работодателя "контроффер",— поясняет эксперт.— Вообще, акцент на политике удержания — это активно развивающийся тренд, компании стали прилагать больше усилий для сохранения команды или как-минимум ключевых специалистов».

Анастасия Мануйлова

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