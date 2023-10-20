Европол арестовал основателя хакерской группировки Ragnar Locker

Полицейская служба Европейского союза сообщила об успешном проведении международной операции по пресечению деятельности хакерской группировки Ragnar Locker и аресте ее основателя. По данным полиции, с 2020 года члены Ragnar Locker совершили хакерские атаки на компьютерные системы 168 международных компаний, работающих по всему миру.

Как сообщают в Европоле, операция проходила с 16 по 20 октября с участием полиции нескольких европейских стран, а также Японии, Канады и США. В нескольких странах прошли обыски, шестеро подозреваемых были допрошены, изъяты девять серверов. Организатор группировки, ответственный за разработку вредоносного ПО, с помощью которого осуществлялись кибератаки, был задержан во Франции и уже доставлен в Парижский суд большой инстанции.

Первые хакерские атаки Ragnar Locker осуществил в конце 2019 года. Заражая вредоносным ПО компьютерные системы компаний и организаций, хакеры похищали данные и требовали выкуп в размере от $5 млн до $70 млн, угрожая в противном случае выложить похищенные данные в даркнет. В числе тех, кто пострадал от их действий,— производитель полупроводников ADATA, производитель самолетов Dassault Aviation, разработчик игр Capcom. От действий этой группировки, по данным ФБР, пострадали не менее 52 организаций в США, связанных с объектами критической инфраструктуры. Расследование в отношении группировки было начато в мае 2021 года по запросу Франции.

Нынешняя операция стала уже третьей с начала расследования. В сентябре 2021-го полиция Франции, Украины и США арестовала двоих подозреваемых в причастности к деятельности Ragnar Locker. Еще один подозреваемый был арестован в Канаде в октябре 2022 года.

Алена Миклашевская