Власти Норвегии готовы заплатить украинским беженцам за возвращение на родину

Норвежское иммиграционное управление сообщило о введении в стране денежных выплат для украинских беженцев, которые готовы самостоятельно вернуться на родину. Размер единовременной выплаты составляет 17,5 тыс. норвежских крон (€1,5 тыс.).

В ведомстве рассказали, что для получения выплаты необходимо подать заявку. Претендовать на нее смогут лишь те украинские беженцы, у кого уже есть вид на жительство в Норвегии. В управлении пояснили, что не могут оказать помощь беженцам для возвращения на Украину, однако денег должно хватить на оплату поездки и расходы по прибытии в страну.

От согласившихся на эту процедуру требуется подтверждение намерения вернуться домой (документы и билеты), описание маршрута, а также оформление уведомления о переезде.

Если беженцы решат вернуться обратно в Норвегию, им придется вернуть выплату либо целиком, либо частично. «Если вы вернетесь в Норвегию, вы должны выплатить всю или часть денежной поддержки, которую вы получили, когда покинули Норвегию. Сумма, которую вы должны вернуть, зависит от того, как долго вы оставались в своей стране»,— отмечают в норвежском иммиграционном управлении.

Как сообщал Bloomberg, после начала военного конфликта с РФ 6,7 млн украинцев уехали в Европу. Большинство из них сейчас находятся в Польше и Германии. Согласно оценкам агентства, около 3,3 млн украинских беженцев — 8% населения страны — могут никогда не вернуться домой.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в трансляции «Ъ».

Александр Кислов