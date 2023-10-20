В Чувашии ввели режим ЧС муниципального характера из-за непогоды

Глава Чувашии Олег Николаев подписал указ о введении режима ЧС муниципального характера для устранения последствий порывистого ветра на территории города Шумерли и 11 муниципальных округов республики (Аликовского, Батыревского, Ибресинского, Козловского, Комсомольского, Моргаушского, Порецкого, Цивильского, Чебоксарского, Яльчикского, Янтиковского). Об этом «Ъ» рассказали в администрации главы Чувашии.

В ведомстве отметили, что 17 октября в результате сильного ветра в 8 чувашских муниципалитетах пострадали более 9 тыс. домов, а также более 30 объектов социальной сферы.

«В Ибресинском и Чебоксарском муниципальных округах повреждены кровли многоквартирных жилых домов. Предварительная сумма ущерба в данный момент оценивается более чем в 12 млн руб. Средства на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации выделяются из резервного фонда кабмина Чувашии, которому также поручено принять меры по оказанию помощи пострадавшим гражданам»,— пояснили в администрации главы Чувашии.

Органам местного самоуправления в муниципалитетах, где введен режим ЧС, рекомендовано организовать проведение неотложных аварийно-восстановительных работ, подчеркнули в администрации.

Олег Ерусланов, Чебоксары