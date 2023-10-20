СПбМТСБ отстранила от торгов 15 трейдеров из-за срыва поставок нефтепродуктов

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) отстранила от участия в торгах 15 топливных трейдеров из-за неоднократного срыва сроков поставок нефтепродуктов в сентябре текущего года. Еще 29 трейдерам по решению руководства биржи вынесено предупреждение.

По данным руководства биржи, трейдеры нарушили кодекс профессиональной этики участников торгов.

«Нарушение выразилось в многократном неисполнении обязательств по договорам, заключенным на организованных торгах СПбМТСБ в условиях избыточной ценовой волатильности в сентябре 2023 года, в течение которого зафиксировано наличие высокого остаточного платежеспособного спроса, свидетельствующего о готовности приобрести товары, подлежащие поставке по биржевым договорам, но обязательства по приобретению не были исполнены»,— говорится в сообщении биржи.

Также двум компаниям — АО «Гала-Форм» и АО «Группа "Илим"» — вынесены предупреждения за применение недобросовестных торговых практик. В чем именно заключалось это нарушение, не уточняется.

13 октября глава «Газпром нефти» Александр Дюков заявлял, что нередко на российском рынке возникает ситуация, при которой «трейдеры покупают топливо через биржу, но затем отказываются от выборки, от получения приобретенного топлива». Такие действия участников торгов, по мнению господина Дюкова, дестабилизируют работу отечественных нефтеперерабатывающих заводов.

Александр Кислов