Кубанский суд арестовал экс-министра здравоохранения Ростовской области

Кущевский районный суд Краснодарского края избрал меру пресечения в отношении бывшей главы Минздрава Ростовской области Татьяны Быковской. Женщину отправили в СИЗО, сообщили «Ъ-Кубань» в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

«Ъ-Юг» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что под арест поместили также заместителя госпожи Быковской Станислава Беседовского – на три месяца. Бывшую главу ведомства заключили под стражу на полгода. Сообщается, что обвинитель необходимость отправки фигурантов под арест обосновал тем, что они вновь работают в системе здравоохранения региона и могут оказывать давление на коллег, которые проходят свидетелями по делу.

Татьяне Быковской и Станиславу Беседовскому было предъявлено обвинение по ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). Слушания по уголовному делу идут с июля прошлого года. Следствие считает, что фигуранты помогали ростовской компании выигрывать электронные аукционы, связанные с переработкой и утилизацией медицинских отходов.

Вячеслав Рыжков

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